17 марта в московской городе Щербинка были найдены тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки без признаков насильственной смерти, передает столичная прокуратура.

«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть», — сказано в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В ведомстве призвали родителей напомнить детям о мерах безопасности и объяснить, что лед может представлять опасность и находится на нем категорически запрещено.