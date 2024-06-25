В районе Университетской площади в Махачкале проводится операция по задержанию неустановленных, которые, по информации местных телеграм-каналов, открыли огонь по полицейским, пишут республиканские телеграм-каналы.

В администрации города сообщили, что в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова силовики «проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию».

Официальной информации о том, что именно произошло, пока нет. При этом администрация Ленинского района города попросила местных жителей не покидать дома, передает ТАСС.

Местные жители слышали минимум пять выстрелов. Звуки выстрелов раздавались на улицах Ленина и Коркмасова.

По данным телеграм-канала Shot, в Махачкале введен план «Перехват». Силовики разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы (ППС). В городе объявлен общий сбор сотрудников МВД.

Один из сотрудников ППС увидел подозрительную черную Lada Priora, внутри которой находились два человека, одетых во все черное, пишет Shot. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись.

По предварительным данным, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые в воскресенье, 23 июня, напали на две синагоги и два храма в Дербенте и Махачкале, а также расстреляли полицейских, пишет Mash.