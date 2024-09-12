В аэропортах Мурманска и Апатит вторые сутки подряд вводятся временные ограничения «для обеспечения безопасности полетов». Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в 9:35 в аэропортах Мурмаши и Хибины.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

По утверждению Shot, над регионом сбили два беспилотника. До этого в в районе населённого пункта Высокий были замечены три дрона, залетевшие якобы со стороны Архангельской области, писал канал.

БПЛА сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске, утверждает Mash.

«В регионе наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии», — говорится в сообщении канала.

По его данным, на карте полетов также замечены самолеты ВВС Италии. Пассажирские рейсы перенаправляются в Архангельск. Baza пишет, что ограничения введены почти на всем Кольском полуострове, задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Минобороны России не комментировало ситуацию в Мурманской области.

11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал об уничтожении трех беспилотников над регионом. Это самый удаленный регион России, подвергшийся атаке дронов. В аэропортах Мурманска и Апатитов вводились временные ограничения.

Mash утверждает, что ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья «при поддержке стран НАТО». Предположительно беспилотники запускались из Финляндии. Канал ссылается на карты полетов, согласно которым вдоль российской границы курсировали два шведских самолета-разведчика. Один беспилотник якобы летел со стороны Норвегии, писал Shot.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовали спецслужбам вопрос о том, откуда могли атаковать беспилотники, и призвал критически относиться к информации телеграм-каналов. В Минобороны информацию не комментировали.