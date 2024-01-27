США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании, пишет The Telegraph со ссылкой на документы, размещенные на сайте госзакупок Пентагона.

Издание обнаружило несколько упоминаний плана, согласно которому США намерены разместить ядерные боеприпасы на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк (как отмечает газета, на этой базе размещалось ядерное оружие в период «холодной войны»). Там же в июне планируется начать строительство общежития для американских военных, следует из документов.

The Telegraph указывает, что в опубликованных планах, в частности, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.

По информации газеты, ожидается, что на британской военной базе будут размещены ядерные боеголовки B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн. Это в три раза больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму, отмечает The Telegraph.

Представитель Пентагона в разговоре с изданием заявил, что США регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках. По его словам, эта деятельность может сопровождаться публикацией несекретных документов, которые «не содержат прогнозов и не предназначены для раскрытия каких-либо конкретных позиций или деталей базирования».

«Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не отрицать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо месте», — добавил представитель Минобороны США.

Ранее The Telegraph сообщала, что этой зимой США перебросят на базу Лейкенхит 54 истребителя-бомбардировщика F-35А, способных нести тактическое ядерное оружие.

До 2008 года на базе Лейкенхит хранилось 110 американских ядерных бомб B61. Необходимость в их хранении на британской территории отпала на фоне снижения напряженности в международных отношениях. Тогда в США посчитали, что угроза холодной войны с Россией уменьшилась, пишет The Telegraph

Как указывает издание, процесс возвращения американского ядерного оружия в Великобританию является частью программы НАТО по развитию и модернизации ядерных объектов. Подобная политика проводится в ответ на возросшую напряженность в отношениях с Россией после начала военной операции на Украине.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Москва воспримет возвращение американского ядерного оружия в Великобританию шагом к эскалации.