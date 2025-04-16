В апреле 2025 года глава Freedom Holding Тимур Турлов представил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токареву результаты цифровых проектов Freedom Telecom в Шымкенте. Это событие стало значимой вехой в истории холдинга, подчеркнув его роль не только как крупного бизнеса, но и активного участника цифровой трансформации городской среды.

Инвестиции и безопасность: цифровая инфраструктура Шымкента

Freedom Holding работает в Шымкенте уже более 10 лет, за это время значительно расширив свое присутствие — от брокерских услуг и банковского бизнеса до современных цифровых решений. Телеком-направление стало частью холдинга сравнительно недавно, в конце 2023 года.

За это короткое время Freedom Telecom вложил в развитие телеком-инфраструктуры только Шымкента 7,5 млрд тенге (1,47 млрд рублей).

Большое внимание уделяется безопасности и комфорту горожан. С 2022 года в Шымкенте успешно работает проект Sergek, значительно снизивший уровень ДТП, травматизма и смертности на дорогах. Помимо улучшения безопасности, этот проект принес местному бюджету доходы на сумму свыше 10 млрд тенге (1,96 млрд рублей) за три года.

Почему Freedom выбрал телеком-направление?

Решение о входе на рынок телекома было стратегическим шагом. «Когда мы решили заняться телекоммуникациями, Казахстан занимал 100-е место по скорости фиксированного интернета. Мы уверены, что способны кардинально изменить ситуацию», — отмечает Тимур Турлов.

Freedom Telecom решил не приобретать существующего оператора, а строить собственную инфраструктуру с нуля, контролируя качество и затраты.

«Мы научились строить дешевле, чем конкуренты. Наши затраты на различные виды работ по прокладке ВОЛС в среднем на 50% ниже. И наша цель — не просто занять нишу на рынке, а создать полноценную цифровую инфраструктуру, соответствующую самым высоким стандартам. Казахстан должен стать важным региональным цифровым хабом», — заявляет CEO Freedom Тимур Турлов.

Эти планы коснутся и развития облачных технологий — Freedom Telecom уже инвестирует в модернизацию и расширение дата-центров. Благодаря партнерству с такими мировыми технологическими лидерами, как Microsoft, Amazon, Google и SAP, компания локализует передовые решения и предоставляет их корпоративным клиентам в Казахстане. Согласно стратегии, к 2027 году Freedom Telecom планирует занять до 40% рынка облачных сервисов в стране и стать ведущим игроком в Центральной Азии.

Freedom Media: казахстанский Netflix

В январе 2024 года холдинг объявил о запуске Freedom Media LLP — новой цифровой медиаплатформы, уже работающей и стремительно набирающей популярность. Основная идея — создать аналог международных стриминговых гигантов, таких как Netflix. Платформа будет предлагать разнообразный контент, включая фильмы, сериалы, документальные проекты и эксклюзивные материалы.

Freedom Media планирует активно развивать производство, в том числе — создание оригинального казахстанского контента, который будет интересен не только на локальном рынке, но и за его пределами.

«Мы хотим стать ведущей национальной стриминговой платформой в Центральной Азии с самой популярной библиотекой качественного регионального и мирового контента, — отмечал Тимур Турлов. — Будем применять инновационные инструменты, к примеру — использовать искусственные интеллект в постпродакшне».

Общий объем инвестиций в проект составит около 54 млн долларов за пять лет, с прогнозом выхода на прибыль к 2026 году.

Oninvest.com: цифровое медиа для инвесторов

Важным элементом медиа-инициатив Тимура Турлова стала поддержка проекта Oninvest.com. Он направлен на поддержку инвестиционной грамотности и развитие локального рынка ценных бумаг. Oninvest.com предоставляет пользователям:

аналитику и рекомендации по акциям малой и средней капитализации;

базу данных с использованием искусственного интеллекта, выполняющего роль младшего аналитика;

новости и статьи от ведущих финансовых журналистов и аналитиков.

«Oninvest — это своего рода медиа-навигатор, который помогает людям разобраться в сложном мире инвестиций, открывая скрытые возможности для вложений», — подчеркивает Тимур Турлов.

Будущее телекома: масштабные планы и конкретные цели

Freedom Telecom активно развивает сотрудничество с международными партнерами. В июне 2024 года холдинг заключил стратегическое соглашение с Vodafone, лидером мирового телеком-рынка. Партнерство позволит внедрять передовые технологии и лучшие международные практики в Казахстане.

К 2027 году компания намерена выйти на прибыль, инвестировав в развитие сети около 650 млн долларов. В числе конкретных целей:

строительство международной оптоволоконной гипермагистрали для транзита данных между Европой и Азией;

открытие дата-центров уровня TIER-3, что позволит Казахстану стать цифровым центром региона;

запуск 150 базовых станций Fixed Wireless Access к концу 2025 года, обеспечивающих доступ к интернету до 1 Гбит/с.

Помимо технологических проектов, Freedom Telecom делает акцент и на социальное развитие. Так, в учебном центре компании, расположенном в микрорайоне Үркер неподалёку от Астаны, уже прошли обучение 180 человек — сегодня они работают в телекоме.

«Мы наняли сотрудников из числа местных жителей, подключили к сети дома и социальные объекты, выстраиваем дружеские отношения с местным сообществом», — рассказывал ранее глава Freedom Тимур Турлов.

«Мы понимали, что можем строить больше оптики, делать это гораздо быстрее и дешевле. А еще хорошая связь — реально крутой драйв для экономики и бизнеса. И, конечно, я видел в этой истории синергию для нашей экосистемы, — убежден Тимур Турлов. — Телеком и медиа — это стратегические направления, которые позволят нам укрепить позиции Freedom Holding не только на локальном рынке, но и в международном масштабе. Мы инвестируем в технологии будущего, чтобы повысить качество жизни казахстанцев и усилить конкурентоспособность страны».

На сегодня разными услугами компаний, входящих в экосистему Freedom, пользуются около 7 млн человек в Казахстане, а сам холдинг работает в 22 странах.