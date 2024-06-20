Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, он в реанимации, диагноз пока неизвестен, сообщает РИА Новости со ссылкой на его директора Антона Шестака.

«Да. Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию», — сказал Шестак.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на родственников телеведущего писал, что «несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца». После этого он сам отправился на обследование в клинику.

По данным канала, Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника и поставили газоотводную трубку. Кроме того, врачи обнаружили у телеведущего и сопутствующие диагнозы — цирроз печени, панкреатит, а также проблемы с сердцем после перенесенного инсульта. Сейчас врачи стабилизируют его состояние.

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