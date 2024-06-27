Под одним из вагонов опрокинувшегося поезда в Коми обнаружено тело мужчины, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, где сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута — Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — говорится в сообщении.

Вечером 26 июня девять вагонов поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. В РЖД сообщили, что за медицинской помощью обратились 46 человек. По информации регионального Минздрава на 00:50, госпитализировано 10 пострадавших. Преимущественно у них ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось.

Причиной ЧП, по данным РЖД, стал «подмыв полотна в результате обильных осадков». В компании отметили, что в поезде в этот момент находились 232 человека, а глава Коми Владимир Уйба сообщал о 215 пассажирах. Движение поездов на участке приостановили, около полуночи оно было восстановлено по одному пути.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч.1 ст.263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В телеграм-канале Северной железной дороги говорится, что пассажиры поезда №511 Воркута — Новороссийск отправлены в пункты назначения по специальному графику. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы.

Позже для ликвидации последствий крушения поезда глава Коми ввел режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до особого распоряжения. Документ предписывает региональному Минтруду оказать материальную и другую соцпомощь пострадавшим при аварии, а главе муниципалитета Инты развернуть в местной школе №5 пункт временного размещения пострадавших.