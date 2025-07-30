Тело мужчины, найденное в придорожном лесу в Сарыере — районе провинции Стамбул, с заклеенным скотчем ртом и мусорным пакетом на голове, оказалось принадлежащим гражданину России. Об этом пишет турецкое издание Milliyet со ссылкой на правоохранительные органы. Следователи также нашли записку на русском языке, которая была напечатана на компьютере и вложена в руку жертвы.

Криминальный инцидент произошел 28 июля около 9:30 утра. По данным Milliyet, прохожий заметил неподвижно лежащего в лесу человека, после чего на место происшествия были оперативно направлены медики и полиция. Они оцепили территорию, а после осмотра констатировали смерть мужчины.

Следователи установили, что ему было около 25 лет. Рядом с телом была обнаружена записка на русском языке, а также черная сумка через плечо с мобильным телефоном, проездным Istanbul Transportation, наличными и другими вещами. После осмотра тело мужчины, который предположительно был задушен, доставили в морг.

Полиция начала расследование вероятного убийства и установила отель, где проживал погибший, — по ключу-карте, найденному его в сумке.

Полицейские изучили записку, вложенную в руку жертвы. Она составлена так, что создает впечатление написанной от первого лица. Предполагаемый автор, в частности, признает, что «не войдет в историю как ученый». Часть текста написана арабской вязью.

Мотивы и обстоятельства преступления пока не ясны. Сообщается, что расследование продолжается, отрабатывается в том числе и версия самоубийства, но ее не называют основной.

Кристина Гусева