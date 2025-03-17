Тела пропавших год назад финалистки конкурса «Мисс Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Станислава Норбоева предположительно найдены в гараже в Улан-Удэ, на опознание потребуется время ввиду давности смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

Местное издание «Ариг Ус» уточняет, что гараж, в котором лежали трупы, заброшен и находится в районе Аэропорта.

Буинова и ее друг пропали вечером 11 апреля 2024 года. Тридцатилетняя «Мисс топ-модель» подрабатывала такистом на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. Известно, что 26-летний Норбоев сел к ней в машину на автостоянке возле супермаркета «Абсолют» на улице Бабушкина, после чего они уехали в неизвестном направлении и больше на связь не выходили.

В ходе расследования безвестного исчезновения личные вещи обоих пропавших были найдены в разных районах Улан-Удэ. Также полиция обнаружила автомобиль Буиновой со скрученными номерами и следы крови женщины в салоне. Впоследствии между автодорогой и железнодорожными путями на Домостроительной улице нашли участок грунта, обильно пропитанный кровью Норбоева.

Издание «Степной дозор» пишет, что «следствие подтверждает основную версию с подозреваемым, которого уже нет в живых — погиб спустя полмесяца после исчезновения молодых людей».

Местные СМИ ранее сообщали, что СК рассматривает версию об убийстве Буиновой и Норбоева неким мужчиной, который подсел к ним в машину. Предположительно это был экс-сотрудник МВД Александр Б., у которого после увольнения из полиции развилась шизофрения с манией преследования.

Утверждается, что этот мужчина якобы уговорил Буинову отвезти его за город, где убил и ее, и Норбоева, после чего снял с машины номера, уехал на ней на Столбовую улицу и оставил, а на следующий день воспользовался автомобилем своего знакомого, чтобы вывезти тела и спрятать.

«Вечером Б. отправился распивать алкоголь с владельцем машины. Тот, вероятно, начал интересоваться, зачем Александр брал автомобиль, и Б. принял решение убить свидетеля, застрелив из пистолета прямо в его доме. В этот момент во двор зашли двое парней и увидели труп. Александр попытался убить и их, но пистолет дал осечку, а догнать их он не смог. После этого мужчина покончил с собой», — пересказывает версию телеграм-канал crimina memória.

Дело об исчезновении Буиновой вызвало широкий резонанс, в ее поисках принимали участие более 400 человек, включая волонтеров, а также использовались беспилотники для осмотра территории. В рамках расследования было проведено свыше 30 экспертиз и допрошено около сотни свидетелей.