В Москве обнаружили тело участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина с 50-ю ножевыми ранениями. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 14 апреля в квартире на Щелковском шоссе.

«К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили. Я почти ничего не знаю о произошедшем, родственникам уже сообщили. Ведется расследование», — заявил «Регнум» друг Лукина.

По данным следствия, несколько десятков колото-резаных ранений нанес Лукину на почве конфликта один из его знакомых. По информации Mash, во время ссоры один из мужчин взял нож и нанес Лукину удары в области головы, шеи и тела, от которых тот скончался на месте.

Подозреваемым оказался 51-летний житель Дербента Станислав Б. Против него возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Сообщается, что при задержании мужчина «потерял сознание и упал», после чего был доставлен полицейскими в реанимацию с переломами костей лица, резаной раной руки, ушибами и ссадинами. Его состояние оценивается как тяжелое.

После госпитализации Станислава подключили к аппарату ИВЛ, в его крови был выявлен алкоголь. Спустя двое суток его выписали из больницы, пишет Mash.

Лукин родился в 1991 году в Кемеровской области, в селе Поломошном, где работал ведущим в клубе. Он снимался в программе «Дом-2» с декабря 2016 года по март 2017 года. Позднее он также работал с Первым каналом, СТС и Матч ТВ.