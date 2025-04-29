Тело заместителя начальника Главного управления ФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева обнаружено в гараже в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официальной информации и комментариев от регионального управления ФСИН пока нет. «Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже», — рассказал собеседник ТАСС, который добавил, что Рожнев, предположительно, совершил суицид.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Другие подробности в ведомстве не сообщили, уточняет ТАСС.

По информации телеграм-канала «Борус», тело Рожнева с огнестрельным ранением обнаружила в гараже его дочь, к которой мужчина приехал в гости. Предварительная причина смерти — суицид, уточняет канал.

В феврале 2025 года в официальном телеграм-канале ФСИН отмечалось, что Игорь Рожнев занимает должность заместителя начальника главного управления по Красноярскому краю. Однако на сайте ведомства среди заместителей Рожнев не указан. На странице указано, что ее обновляли в 17:37 в субботу, 26 апреля.

По данным ФСИН, Игорь Рожнев — полковник внутренней службы, врио начальника мужской исправительной колонии ИК-24. По информации NGS24, с 2016 года он возглавлял в Красноярске объединение исправительных учреждений № 25, с 2020 по 2021 год — ИК-24, а с 2012 по 2016 годы был начальником ИК-50 в Нижнем Ингаше.