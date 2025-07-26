Рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые почти за десятилетие понизило рейтинг Финляндии из-за ее неспособности сдержать стремительный рост госдолга, пишет Bloomberg. Рейтинг ААА страна потеряла около 10 лет назад после европейского долгового кризиса.

Долгосрочный рейтинг Финляндии понижен на один уровень — с AA+ (самого низкого кредитного уровня среди трёх ведущих рейтинговых агентств мира) до AA. Это произошло почти через год после того, как Fitch Ratings опубликовало негативный прогноз по финскому внешнему долгу.

«Высокий государственный долг Финляндии продолжает расти, и мы не ожидаем достаточной фискальной консолидации для стабилизации долга в среднесрочной перспективе», — говорится в заявлении Fitch, опубликованном вечером 25 июля.

Кабинет финского премьер-министра Петтери Орпо пытается урегулировать ситуацию с государственными финансами, которые с 2009 году испытывают дефицит, и обещает стабилизировать соотношение между госдолгом и ВВП страны к 2027 году.

В апреле 2025 года правительство Финляндии представило пакет стабилизационных мер на 2,3 млрд евро ($2,7 млрд) для стимулирования роста и инвестиций в ослабленную национальную экономику, в который вошли снижение подоходного и корпоративного налогов, уменьшение акцизов на продукты питания и лекарства. Предполагается, что эти шаги позволят повысить покупательную способность населения и приведут к постепенному восстановлению экономики.

Bloomberg отмечает, что экономический спад в Финляндии произошел на фоне структурного сдвига в экспортно-ориентированных отраслях и неспособности сменявшихся правительств сократить расходы, чтобы компенсировать потерю доходов в ключевых отраслях (например, в производстве бумажной продукции и бытовой электроники).

Лесная промышленность остается одной из крупнейших в стране, но производство газетной бумаги, достигшее пика в 2007 году, с тех пор вынужденно сократилось почти на 70% из-за падения спроса. Кроме того, на ситуацию повлияло закрытие Nokia Oyj, которая когда-то обеспечивала около 4% ВВП Финляндии. Дополнительными факторами спада экономисты считают пандемию коронавируса и ее последствия, отсутствие экономического роста и денежно-кредитную политику ЕС.

«В условиях сокращения рабочей силы и старения населения потенциальный темп роста финской экономики составляет всего около 1%», — констатирует Bloomberg.

В пресс-релизе Fitch говорится, что принятых и запланированных финскими властями мер недостаточно для стабилизации уровня госдолга в среднесрочной перспективе — с учетом высоких госрасходов (57,7% ВВП в 2024 году), старения населения, роста соцрасходов и трат на оборону.

«Снижение подоходного налога и корпоративного налога, которое состоится в 2026 и 2027 годах, хотя и будет способствовать росту, при этом тоже увеличит давление на бюджет», — считают в рейтинговом агентстве.