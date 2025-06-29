Учащиеся 11-го класса пермской школы №2, их учителя и родители отравились на праздновании выпускного: в общей сложности симптомы кишечной инфекции проявились как минимум у 30 человек, пишет местное издание 59.RU.

Праздник проводился 25 июня в банкетном зале White Hall на Монастырской улице, начался в 17:00 и завершился в 23:00. Мать одного из выпускников рассказала, что на банкете предлагали хороший ассортимент блюд, включая салаты, горячие блюда, десерты и напитки, а алкоголя «почти не было». Все были довольны, но на следующий день около 15:00 сын женщины пожаловался, что плохо себя чувствует.

У молодого человека поднялась температура до 38°С, начались рвота и диарея. Его мать сразу заподозрила ротавирусную инфекцию и начала давать лекарства, но улучшения не наступало. На следующий день в классном чате и другие родители начали спрашивать, все ли нормально себя чувствуют. Оказалось, что и другие тоже заболели.

Некоторых выпускников родители возили в частные клиники, где им ставили капельницы, а кто-то сдавал анализы в государственных медучреждениях и вызвал скорую. По примерным подсчетам, на симптомы отравления пожаловались около 30 человек, включая подростков, их родителей и преподавателей.

В полдень 28 июня в школе №2 должно было состояться торжественное вручение аттестатов, на котором родители отравившихся выпускников поговорили с директором, а та — с представителем банкетного зала, где отмечали выпускной. Выяснилось, что школьники, проводившие праздник в том же заведении накануне и днем позже, то есть 24 и 26 июня, тоже слегли с аналогичными симптомами.

«Почему об этом массово не заявляли, мы так и не поняли. Родители спрашивали представителя White Hall, почему не закрыли заведение, а она объяснила, что все было оплачено, поэтому продолжили работу», — рассказала журналистам мать пострадавшего выпускника.

По ее словам, они с другими родителями решили обратиться к врачам, чтобы задокументировать заболевание, а потом попытаются привлечь банкетный зал к ответственности. Представитель банкетного зала на встрече с представителями класса предложила в качестве компенсации организовать детям бесплатный сладкий стол, но те отказались.

Некоторым заболевшим диагностировали сальмонеллез. Проверку в White Hall уже начало региональное управление Роспотребнадзора. Поскольку собственной кухни в банкетном зале нет, проверять будут и поставщиков готовых блюд, которые обслуживали выпускные.

Директор White Hall Татьяна Любезнова сообщила 59.RU, что ситуация «изучается», поскольку на банкете в честь выпускного 25 июня якобы было много продуктов, принесенных гостями с собой. Она заверила, что банкетный зал соблюдает все санитарные нормы и регулярно проверяется контролирующими организациями.

«Для объективного выяснения всех обстоятельств суточные пробы блюд за указанные даты уже направлены в аккредитованную лабораторию для проведения развернутого микробиологического анализа. Параллельно проводится проверка всей документации от поставщиков и дополнительный аудит технологических процессов», — заявила директор банкетного зала.

По последним данным, ситуацию с массовым отравлением выпускников взяла на контроль краевая прокуратура. В телеграм-канале ведомства сообщается, что «надзорный орган контролирует установление обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также результаты эпидемиологического расследования». В прокуратуре уточнили, что после банкета 25 июня были зарегистрированы «не единичные» случаи обращения участников праздника в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления.