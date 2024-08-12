Похолодание пришло в Москву и Подмосковье ненадолго, температура повысится ближе к выходным, рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

«Уже в воскресенье появляется тенденция к потеплению, к улучшению погоды. Вместе с гребнем высокого давления с запада придет погода уже без осадков, и температура постепенно вернется в свои августовские рамки. Ночные температуры еще останутся в пределах 9-12 градусов, а дневные температуры повысятся до 21-24 градусов», — сказал он.

Шувалов уточнил, что начиная со среды можно будет ожидать повышения температуры до 21 градуса, а в пятницу — до 24 градусов. При этом сильных осадков в течение рабочей недели не прогнозируется, добавил он.

«Мы находимся в тыловой части циклона. Дожди, если и будут, то — на вторичных фронтах, небольшие. Максимум — до умеренных. И не очень продолжительные», — пояснил Шувалов.

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