На 92-ом году жизни скончался 19-кратный победитель турниров Большого шлема австралийский теннисист Нил Фрейзер. Об этом сообщила Федерация тенниса Австралии.

«Австралийский теннис потерял одного из своих гигантов», — говорится в публикации Федерации.

Что стало причиной смерти спортсмена — не уточняется. У Фрейзера осталась супруга Тея.

Нил Фрейзер становился первой ракеткой мира в 1959 и 1960 годах. Трижды за свою карьеру он становился победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде и 16 раз в смешанном и мужском парном разряде. Также вместе с Фрейзером сборная Австралии четыре раза выигрывала Кубок Дэвиса.

Спортсмен был левшой, но не смотря на это отличался резкой игрой и мощным ударом, отметили в национальной Федерации. Фрейзер также любил крикет и взял некоторые приемы из этой игры для своих ударов в теннисе.

Впервые Фрейзер принял участие в чемпионате Австралии в возрасте 18 лет. Уже через четыре года он стал чемпионом страны в смешанном парном разряде, вскоре после чего получил место в составе сборной Австралии.

«Я не мог представить себе ничего лучше, чем представлять нашу страну», — говорил Фрейзер.

В 1984 году Фрейзера включили в Международный зал теннисной славы, а в 1994 году — в Австралийский зал теннисной славы.