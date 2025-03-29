Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что теперь будет выступать за Австралию после получения ВНЖ. В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Касаткина сообщила в соцсетях, что ее заявление на получение ВНЖ в Австралии, где она «ощущает себя как дома», было одобрено.

«Поэтому с гордостью объявляю, что теперь я буду представлять Австралию в профессиональной карьере», — заявила 27-летняя спортсменка.

Она добавила, что это было непростое решение, уточнив, что всегда будет «уважать и ценить свои корни».

В Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) сообщили, что «тепло приветствуют Дарью в австралийской теннисной семье», подтвердив, что она будет выступать за страну.

В рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Касаткина занимает 12-е место. За свою карьеру выиграла восемь турниров под эгидой WTA, в 2021 году в составе российской сборной завоевала Кубок Билли Джин Кинга.

В 2022 году выступала в полуфинале Открытого чемпионата Франции, где проиграла первой ракетке мира Иге Свентек со счетом 2:6, 1:6. Также спортсменка попала в Книгу рекордов Гиннесса, в 2018 году установив рекорд по наибольшему количеству твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

В сентябре 2022 года спортсменка получила звание заслуженного мастера спорта России. Теннисистка не исключала, что может сменить спортивное гражданство, так как ее не устраивало выступление в нейтральном статусе. Позднее Касаткина совершила каминг-аут*, заявив, что состоит в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.

Весной 2024 года Касаткина рассказала, что последний раз была в России в 2021-м.

«Спорт-Экспресс» отмечает, что решение Касаткиной очень выгодно Австралии, чья сильнейшая теннисистка Кимберли Биррелл находится лишь на 61-м месте в рейтинге WTA.

«Другой разговор, что для России потеря такого сильного игрока — самая значимая со времен ухода Елены Рыбакиной в Казахстан. Причем Рыбакина уезжала в статусе “подающей надежды”, а Касаткина — состоявшаяся звезда, которая на протяжении многих лет возглавляла национальный рейтинг», — уточняется в материале.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России