Взрыв прогремел в христианской церкви в столице Сирии Дамаске, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Министерство внутренних дел Сирии подтвердило информацию.

Террорист-смертник зашел в церковь Святого Ильи в квартале Аль-Дуэйля и открыл там огонь, а затем привел в действие взрывное устройство, сообщает агентство SANA со ссылкой на МВД страны. В ведомстве заявили, что он был связан с «Исламским государством»*.

Нападавшего сопровождали двое человек, которые затем скрылись, рассказал Associated Press (AP) очевидец.

По данным министерства здравоохранения Сирии, 13 человек погибли, 53 получили ранения. Cирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что погибли и пострадали «не менее 30 человек». Точные цифры не называются.

В момент атаки в церкви в проходило воскресное богослужение и она была «переполнена прихожанами», говорится в сообщении. Организация называет случившееся первой подобной атакой в Дамаске за многие годы.

Телеканал Al Hadath заявляет о более чем 15 погибших, ссылаясь на данные «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»).

Министр информации Сирии Хамза Аль-Мустафа осудил нападение, назвав его «трусливым актом», противоречащим «гражданским ценностям, которые нас объединяют». Он пообещал, что сирийские власти не откажутся от приверженности равенству граждан и приложат все усилия для борьбы с преступными организациями.

*организация признана в России террористической и запрещена