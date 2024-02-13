Пермские конструкторы показали «Теслу» из дерева, в Геленджике угарным газом отравились белгородские туристы, а в школе Оренбургской области обрушился потолок. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими на ж/д переезде, сообщает newstracker.ru. 11 февраля водитель Hyundai выехал на красный свет на переезд. В легковушку врезался товарный поезд. В этот момент в салоне находилась семья из пяти человек, двое мальчиков 8 и 11 лет, а также трехлетняя девочка погибли. Родителей в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Ростовская область

В многих городах Ростовской области из-за непогоды введен режим ЧС. В частности, в Каменске-Шахтинском сильный ветер повалил деревья, повреждены линии электропередач, часть домов осталась без электричества, пишет rostovgazeta.ru.

Свердловская область

В Новоуральске из школы уволили педагога, который ударил девочку, пишет tagilcity.ru. На видео, опубликованном в паблике «Вестник_N | Подслушано Новоуральск», видно, как педагог замахивается и бьет девочку-инвалида по плечу. От удара школьница отлетает в сторону.

Оренбургская область

Оренбургскую гимназию, где обрушились плиты перекрытия, закрыли. Ученики всех переведены на очно-заочный формат обучения, пишет 56orb.ru. По данным издания, площадь обрушения превысила 100 кв метров.

Тюменская область

В Тюменской области сирота почти 20 лет не может получить от властей положенное по закону жилье, пишет nashgorod.ru. Отказ властей мотивирован тем, что у его братьев и сестер уже имеется жилье. Однако ранее этот дом был признан непригодным для проживания. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации сироте пришлось направить обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Приморский край

На реке Пойма в Приморье легковая машина ушла под лед вместе водителем. Как пишет vostokmedia.com, водителю спастись не удалось.

Башкирия

У синоптиков в Уфе появился пес-помощник. Как сообщает mkset.ru, бродячая собака поселилась на метеостанции около года назад. Теперь он не только стережет станцию от незваных гостей, но и защищает оборудование от грызунов.

Хабаровский край

В Хабаровске бездомные собаки напали на двух человек. Как пишет transsibinfo.com, первый инцидент произошел в безлюдном месте на улице Кавказская, а второй на улице Санаторная.

Белгородская область

Жители Белгородской области с детьми отравились угарным газом в гостинице Геленджика, сообщает bel.ru. У пострадавших поднялись давление и температура, а также начались рвота и обмороки.

Пермский край

Пермские конструкторы продемонстрировали «Теслу» сделанную из дерева. Как пишет properm.ru, основу транспортного средства составил старый внедорожник — УАЗ 469. С автомобиля срезали крышу, сняли двери и капот, а затем обшили деревом и фанерой. Свое изобретение конструкторы назвали «Древесла».

Красноярский край

Две машины и один снегоход ушли под лед на Красноярском водохранилище. Как сообщает prmira.ru, автомобиль Toyota Hilux провалилась под лед у причала села Даурское. Водитель иномарки приехал на рыбалку и выехал на лед, проигнорировав запрещающие знаки. Второе транспортное средство провалилось в районе Черёмушек. Оба водителя не пострадали. Кроме того, около базы “Берендей” под лед провалился снегоход. Троих пассажиров эвакуировали, медпомощь им не понадобилась.