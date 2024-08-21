Несмотря на отсутствие официальных заявлений о действиях по ухудшению работы приложения Telegram, можно предположить, что после пессимизации YouTube проводится аналогичное тестирование в отношении мессенджеров, заявил RTVI генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Доподлинно неизвестно, но есть достаточное количество информации о том, что вслед за пессимизацией YouTube тестируют пессимизацию мессенжеров. <…> Я думаю, что сейчас в большей степени тестовый период, когда задача тех, кто это выполняет, — замер результатов, эффективности. И с технической точки зрения, и с контентной точки зрения относительно пользователей — насколько трафик перераспределяется по другим платформам», — пояснил он.

Щельцин допустил, что ухудшение работы Telegram может быть вызвано другими причинами технического характера.

«Блокировка YouTube, сложной системы, требующей разных форматов кэширования, возможно связана с партнерскими сервисами, сервисами Google, которые также активно используются в разных приложениях, в том числе — десктопных приложениях Telegram, которые могут не отдавать ответы на запросы. В связи с этим могут быть сбои», — предположил он.

В Роскомнадзоре объяснили сбой в работе нескольких онлайн-сервисов DDoS-атакой на российских операторов связи, пишет «Интерфакс».

«21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пользователи из разных регионов России, а также из Хельсинки и Алма-Аты стали жаловаться на работу Telegram около 14.00 мск, следует из данных сайта Downdetector. В частности, они сообщили о том, что перестали получать сообщения из чатов, само приложение перестало подключаться к серверу, открываться или загружаться как с компьютера, так и с мобильного телефона. За несколько минут о сбое сообщили более 7 тысяч человек. В 14.30 число пользователей, пожаловавшихся на проблемы с приложением достигло более 24 тысяч человек.

Ранее пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram в России 19 августа. По данным сервиса «Сбой.рф», около 70% жалоб на приложение поступила от пользователей из Москвы.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал в интервью «Парламентской газете» 12 июля, что российские власти уже применяют замедление к мессенджеру WhatsApp в связи с отказом соблюдать требования об ограничении распространения призывов к участию в экстремистских акциях.

«В адрес администрации WhatsApp не раз направлялись требования, в частности пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но никакой реакции не последовало — чаты, в которых распространяется такая информация, продолжают множиться. И это ставит наших граждан в уязвимое положение, чего мы, конечно, допустить не можем», — сказал он.

Вместе с этим, Немкин заявил об отсутствии аналогичных претензий к Telegram, так как администраторы приложения продемонстрировали готовность сотрудничать во время погромов в Дагестане, удаляя каналы, разжигавшие межнациональную рознь.

«Если нет — значит, будем рассматривать другие меры воздействия, вплоть до замедления и блокировки. Вы не забывайте, что за шесть лет мы сильно продвинулись в технологическом плане. Сейчас у нас есть возможность заблокировать Telegram полностью. Но, повторюсь, я думаю, до этого все же не дойдет», — добавил он.