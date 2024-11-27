Украина с начала военного конфликта с Россией в феврале 2022 года потеряла убитыми 60-100 тыс. военнослужащих, еще порядка 400 тыс. служащих ВСУ могли получить ранения, препятствующие дальнейшему участию в военных действиях. Об этом сообщает журнал The Economist.

Издание отмечает, что «ужасную цену» заплатили обе стороны военного конфликта, однако данные о потерях Украины получить сложнее — отчасти потому, что союзники страны «неохотно предоставляют оценки».

Для того, чтобы получить приблизительное представление о числе погибших украинских военных, журналисты The Economist изучили данные, представленные в отчетах разведывательных служб (в том числе тех, что стали доступны благодаря утечкам), а также заявления представителей оборонных ведомств и исследователей.

Согласно заявлениям чиновников США, украинские военные потеряли убитыми и ранеными 308 тыс. человек; при этом представители разведывательного сообщества оценивают совокупное число погибших и раненых служащих ВСУ в 480 тыс. Число убитых, по оценкам разведки, составляет 80 тыс.

Как сказано в материале The Economist, изученные журналистами данные «трудно проверить независимо», они также не всегда учитывают пропавших без вести. Тем не менее на основании этой информации можно предположить, что к настоящему моменту погибло не менее 60-100 тыс. украинских военных, еще 400 тыс. из-за полученных ранений больше не могут воевать, говорится в статье.

Эти цифры не учитывают потери среди мирного населения. «Считается, что погибли многие десятки тысяч мирных жителей», — сказано в публикации.

Издание обратило внимание и на данные портала UA Losses, где собраны сведения по погибшим украинским военным. Согласно информации на этом сайте, с 24 февраля 2022 года жертвами вооруженного конфликта стали 60 435 украинских военных (еще 4854 военных погибли в период с 2014 по 2021 год). Средний возраст погибшего украинского военного — 38,2 года, пишет UA Losses.

Информация на портале свидетельствует о том, что в боях убиты более 0,5% довоенного мужского населения Украины боеспособного возраста (18-49 лет). Данные UA Losses не являются исчерпывающими — фактическая доля жертв боевых действий выше, пишет The Economist.