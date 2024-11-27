Западные разведывательные службы активизировали попытки вербовки российских граждан, недовольных военными действиями на Украине, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой источники. При этом приход к власти в США республиканца Дональда Трампа грозит изменить ситуацию для россиян, которые решили сотрудничать с Западом, пишет издание.

Как сказано в публикации, последние три года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стремилось переманить на свою сторону чиновников в правительстве России и службах безопасности страны, сделав их двойными агентами. Среди прочего, разведывательное ведомство публиковало видеоролики, в которых сотрудничество с американской стороной представлено как патриотический выбор.

Однако Трамп после возвращения в Белый дом может попытаться сделать Россию своим союзником, что грозит создать «совершенно иную геополитическую реальность» для россиян, связавшихся с американской разведкой, сказано в публикации.

Возможное резкое изменение политики в отношении России и Украины в сочетании с пренебрежительным отношением Трампа к вопросам безопасности секретной информации может привести к «бессонным ночам» среди двойных агентов, оставшихся в России, пишет газета.

Число россиян, которые в последние годы могли согласиться тайно работать на Запад, представляет собой строго засекреченную информацию, которая даже внутри разведывательных ведомств хранится изолированно во избежание утечек. Но Трамп после возвращения в Белый дом может запросить любые разведданные, которые ему захочется знать, отметил Колдер Уолтон, историк разведки из Гарвардской школы Кеннеди.

Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки на условиях анонимности рассказали изданию, что западные разведывательные службы активизировали попытки вербовки россиян. Газета утверждает, что многие представители российской элиты «в ужасе» от военных действий на Украине, но это все еще не означает готовность раскрыть секреты иностранному государству.

В нынешних условиях вербовка внутри России считается слишком рискованной, при этом большинство российских чиновников больше не могут ездить в Европу, пишет издание.

«Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми», — сказал источник The Guardian.

Среди причин, по которым россияне могут решиться на сотрудничество с Западом, газета называет финансовую потребность, идеологическое недовольство или личные обиды — либо комбинацию всех этих факторов. Предстоящие политические изменения в США могут стать для перебежчиков поводом для беспокойства, сказано в статье.

В частности, «чрезвычайно тревожным» историк разведки Уолтон назвал тот факт, что Трамп номинировал на должность директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая выступала с пророссийских позиций. К примеру, в 2022 году она говорила, что военного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы администрация президента США Джо Байдена и НАТО «просто признали законные опасения России в сфере безопасности».