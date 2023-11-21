Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне мятежа 24 июня 2023 года планировал выступить на круглом столе в Госдуме с критикой в адрес руководства российской армии, однако передумал. Об этом пишет The Moscow Times (MT)* со ссылкой на источники в нижней палате парламента, руководстве справороссов, а также на человека, знакомого с планами главы «вагнеровцев».

По данным MT*, круглый стол, посвященный проблемам поддержки мобилизованных солдат и добровольцев на Украине, проходил около 17 часов 23 июня в Малом зале Госдумы. Как рассказал знакомый Пригожина, бизнесмен «собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны».

В окружении Пригожина даже якобы ожидали, что во время визита основателя ЧВК в Госдуму его может сопровождать Сергей Суровикин, который на тот момент был главнокомандующим ВКС России, однако после мятежа «вагнеровцев» был отстранен от должности. Кроме того, якобы планировалось, что на круглый стол придут и сотрудники медиахолдинга «Патриот» Пригожина, которые должны были подготовить материалы по итогам выступления главы «вагнеровцев», но опубликовать их позднее: «Должен был быть грандиозный скандал».

Как отмечает MT*, с началом военной операции на Украине роль ЧВК «Вагнер» выросла, а вместе с ней и влияние Пригожина. В результате он превратился в одну из самых медийных фигур России. Однако его влиятельность и агрессивная манера вести дела провоцировали все больше конфликтов как с военными, так и с гражданскими представителями российской элиты.

По словам неназванного чиновника российского правительства, со временем даже в те кабинеты, куда Пригожин «раньше буквально мог открыть дверь ногой, вход ему был заказан», а к началу лета 2023 года он лишился возможности лично обсуждать и решать вопросы в Кремле и правительстве, лишившись прямого доступа к президенту России Владимиру Путину.

Как рассказал The Moscow Times* источник в «Справедливой России», весной Пригожин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину за разрешением выступить с трибуны нижней палаты парламента, но получил отказ. Тогда глава ЧВК начал якобы тайно планировать свое выступление на круглом столе при помощи своих сторонников среди справороссов.

«Все готовилось втайне от руководства Думы и от руководства партии», — отметил источник в партии.

Прийти в Думу Пригожин должен был скрытно по приглашению одного из депутатов, рассказал собеседник MT*. По мнению человека, близкого к руководству Госдумы, главе ЧВК «Вагнер» нужна была статусная, официальная площадка с гербом.

«По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину», — пояснил источник The Moscow Times*.

Как утверждают собеседники издания, Пригожин надеялся, что с помощью выступления в парламенте ему удастся привлечь внимание главы государства и добиться от него поддержки в противостоянии с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Сергеем Герасимовым. Однако 22 июня, за день до выступления, основатель ЧВК без объяснения причин отказался от участия в мероприятии.

В пресс-службах Госдумы и партии «Справедливая Россия» на момент публикации материала не ответили на запрос The Moscow Times*.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области. Помимо Пригожина, на борту самолета находились и другие участники ЧВК «Вагнер», в том числе Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов.

Авиакатастрофа произошло ровно через два месяца после попытки вооруженного мятежа в России силами ЧВК.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов