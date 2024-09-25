Российские атомные подводные крейсеры четвертого поколения «Император Александр III» и «Красноярск» совершили арктический переход и пополнили подводные силы Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Торжественная церемония встречи экипажей атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и многоцелевого атомного подводного крейсера «Красноярск» состоялась в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

В церемонии приняли участие замминистра обороны Павел Фрадков, главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина и губернатор Камчатского края Виктор Солодов.

По словам Фрадкова, крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» не имеют равных в своем классе. Они предназначены для «выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержания и повышения боевого потенциала и военной мощи России», добавил замминистра.

Главком ВМФ отметил, что новые атомные подводные крейсеры «значительно повысили боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота». Они в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению «всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики», сказал Моисеев.

Он отметил, что подводные крейсеры несут стратегическое ядерное оружие, которое «имеет огромные разрушительные свойства», передает «Интерфакс».

«Наличие такого оружия у государства, конечно же, — это есть, с одной стороны, гарант безопасности. А другое — все-таки это стабильность в регионе. Не каждый себе может позволить иметь такое оружие и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией», — сказал Моисеев.

Главком ВМФ заслушал доклады командира подлодки «Император Александр III» капитана 1-го ранга Олега Гришаева и командира АПЛ «Красноярск» капитана 1-го ранга Ивана Артюшина. Их наградили ценными подарками от имени министра обороны.

Моисеев во время церемонии вручил ведомственные медали «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков» и «За службу в подводных силах». По флотской традиции главком ВМФ также вручил экипажам подлодок жареных поросят, сообщили в Минобороны.

В ближайшее время экипажи «Императора Александра III» и «Красноярска» пополнят запасы до необходимых норм и приступят к выполнению задач командования ВМФ в соответствии с планами боевой подготовки, отметили в Минобороны.

«Император Александр III» и «Красноярск» принимали участие в стратегических учениях «Океан-2024», которые проходили с 10 по 16 сентября. В рамках учений подлодки совершили переход подо льдом из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики, сообщало военное ведомство. Маршрут протяженностью более 4 тыс. морских миль проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях.

Подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» были введены в состав Военно-морского флота России в декабре 2023 года. В церемонии, которая проходила на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, принимал участие президент России Владимир Путин.

Он сообщил, что «Император Александр III» и другие корабли проектов «Борей» и «Борей-А» вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Подлодки класса «Ясень-М», к которому относится «Красноярск», оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам, отметил Путин.