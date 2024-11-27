Компания TikTok объявила о новых ограничениях на использование фильтров красоты, сообщает The Guardian. Решение было принято из-за растущей обеспокоенности по поводу негативного влияния подобных фильтров на психическое здоровье подростков.

В ближайшее время пользователям младше 18 лет закроют доступ к маскам, которые значительно изменяют черты лица: увеличивают глаза, губы, уменьшают нос или смягчают тон кожи. Фильтры, добавляющие кроличьи уши или собачьи носы, останутся доступными.

Это решение было принято после многочисленных сообщений о негативных последствиях использования масок c бьюти-эффектами, они могут снизить ребенку самооценку и вызывать чувство неудовлетворенности собственной внешностью. Объявление было сделано на форуме безопасности в штаб-квартире TikTok в Дублине.

Компания также намерена усилить меры по ограничению доступа к платформе для детей младше 13 лет. Для этого на платформе планируется запустить систему автоматического выявления пользователей, указывающих ложный возраст.

TikTok уже удаляет по 20 млн детских аккаунтов каждый квартал. Те, кто попал под блокировку по ошибке, могут подать на апелляцию.

Ранее в США предлагали принять закон об ограничениях (Restrict Act), который должен был регулировать сферу информационных и коммуникационных технологий. Одной из его целей называли ограничение работы китайской соцсети TikTok.

Сенаторы США также неоднократно высказывали опасение, что TikTok может передавать Пекину массивы данных, которые приложение собирает о своих пользователях.