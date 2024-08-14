Говорят, об экономике страны можно судить о публичных компаниях, акции которых торгуются на международных биржах. Судя по этому критерию, Казахстан можно считать если не инновационной, то весьма технологической страной: акции местных финансовых холдингов и банков представлены на таких глобальных площадках, как Nasdaq и LSE.

Одной из таких компаний является Freedom Holding Corp., основанная в 2008 году предпринимателем Тимуром Руслановичем Турловым. Сегодня это одна из крупнейших финансовых структур на постсоветском пространстве. Ее акции торгуются на Nasdaq под кодом FRHC с 2019 года, а инвесторы оценивают холдинг более чем в $5 млрд.

Путь Freedom длиной в 15 лет получился весьма извилистым. Когда Тимур Турлов вместе с бывшими коллегами из «Юниаструм Банка» решили открыть собственную брокерскую компанию, они ожидали, что часть клиентов банка перейдут к ним на обслуживание «по старой памяти». Однако в реальности этого не произошло, в итоге первые месяцы новый бизнес буквально выживал, стараясь сформировать новую базу клиентов. По воспоминаниям самого предпринимателя, он провел с коллегами не меньше 100 «холодных» встреч, однако почти все они оканчивались безрезультатно: молодых финансистов внимательно выслушивали — но не более. Ситуация начала постепенно выправляться с началом бычьего цикла на американском фондовом рынке, который вновь стал интересен частным инвесторам. Компания получила приток новых клиентов, что позволило «встать на ноги» и начать развиваться.

Freedom сделал верную ставку на предоставление клиентам доступа к глобальному рынку капитала, а его конкурентное преимущество — глубокое понимание рынка США — оказалось как нельзя кстати. «Мы были сфокусированы на продукте [доступе к американскому рынку акций — ред.], хорошо управляли бизнесом, были эффективными, умели продавать… Мы вложились в образование и обучение сотрудников, были крайне замотивированы и очень хотели бежать вперед», — вспоминает Турлов.

Таланты решают все

Множество нынешних сотрудников «Фридома» работают в компании с момента основания или присоединились к ней вскоре после открытия. В своих выступлениях Тимур Турлов часто рассуждает о роли лидера и команды в успехе своего дела. «Крутые, сложные и инновационные бизнесы могут создавать только умные, свободные, хорошо мотивированные люди, которые доверяют друг другу. Это люди, которые выбирают тебя, как лидера гораздо больше, чем ты можешь выбирать их. Это люди, уважение которых сложно заслужить, легко потерять (и невозможно забыть)», — рассуждает Турлов. В этом контексте крайне важная роль руководителя как лидера команды, визионера и человека, который верит в свой продукт и его успех. При этом у него нет «дорог, одни направления», добавляет финансист: «Ты не знаешь, на самом деле, «сработает» ли твоя инновация, удастся ли собрать продукт из всех тех многочисленных и постоянно двигающихся кусочков пазла, не подведут ли тебя, поймут ли правильно, примет ли это рынок, партнеры и регулятор».

Судя по результатам работы холдинга, направления были выбран верно. По итогам прошлого финансового года выручка удвоилась и превзошла полтора миллиарда долларов.

Американский журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя более чем в $3 млрд по рыночной стоимости его доли в холдинге. Однако желания заработать миллиард никогда не было мотивацией для Тимура Турлова. По его словам, им двигает не желание заработать больше денег, в стремление создавать ценность и менять мир вокруг себя. «Самое страшное наказание для меня: чтобы у меня были на счете деньги, и чтобы я нигде не работал», — признается финансист.

Создаваемые холдингом продукты и услуги действительно меняют финансовый ландшафт в республике. Freedom Bank разработал и внедрил в линейку своих продуктов цифровую ипотеку и цифровой автокредит — возможность оформить и получить займы онлайн, без посещения офисов. Вскоре после запуска продукта банк стал лидером в стране по выдаче ипотеки. Входящее в экосистему Freedom брокерское направление стало безоговорочным лидером по объему и числу размещений облигаций в Казахстане, а также стало первой компанией в истории страны, которая начала оказывать аналогичные услуги на американском рынке. Страховая компания смогла разработать систему быстрых выплат после ДТП.

Технологическое развитие ускоряется, и компаниям необходимо «бежать», если они хотят хотя бы остаться на месте. «Правильно собранный продукт с выстроенными уникальными интеграциями легко сможет изменить целый рынок», — заявил финансист, выступая в конце июня на бизнес-форуме New Vision.

На верном пути

Таланты и создаваемые ими инновации являются залогом успеха для бизнеса, однако не так просто найти и удержать первых и вместе с ним достичь вторых. «Творчество не рождается в административно-командных вертикалях, где люди часто не понимают, что и зачем они делают, где их больше держит страх, чем вдохновение», — отмечает Турлов, добавляя, что для создания инновационных продуктов необходимо иметь очень высокую толерантность к риску. «Мы брали на себя гораздо больше рисков чем кто-либо другой, в первую очередь чисто предпринимательских… Из нашего казахстанского бизнеса мы никогда не распределяли дивиденды, продолжали реинвестировать нашу прибыль в дальнейший рост», — объясняет финансист причину успеха Freedom Holding Corp.

Путь инноваций всегда крайне некомфортный, рискованный, но при этом очень интересный. Далеко не всем он подходит, но выбравший его получает шанс оставить след в истории.