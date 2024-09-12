На Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации в Астане главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов представил продукты Freedom Bank. Центральной темой выступления стала трансформация финансовых услуг в Казахстане, а также развитие экосистемы компании, направленное на улучшение бизнес-процессов и достижение устойчивого развития в стране.

«Десять лет назад все говорили, что работа с большими данными или Big Data, это «новая нефть». Но тогда никто не понимал, как реализовать эти возможности. Это отлично получилось у компаний «великолепной семерки» (The Magnificent 7: Apple, NVIDIA, Amazon и др.), и мы видим результаты в их капитализации», — отметил Тимур Турлов.

По его словам, сейчас многие осознали, что хорошее понимание и данные о том, чего хочет твой потребитель и в какой момент ему нужно дать эту ценность, может сократить большое количество времени для бизнеса, сделать его шаги более эффективным.

«А чем чаще клиент пользуется услугой или продуктом, тем больше доверия у него к этому бренду», — добавил он.

Цифровой кредит для бизнеса: упрощение и ускорение процессов

Тимур Турлов рассказал, что Freedom Bank предложил предпринимателям новый формат кредитования. Онлайн-заявку на кредит до 100 млн тенге можно оформить без необходимости посещения отделения Фридом банка. Этот продукт стал революционным для малого и среднего бизнеса Казахстана, где насчитывается более 400 тысяч активных юридических лиц. В рамках этого проекта Фридом банк интегрировался с государственными сервисами, что позволило в автоматическом режиме проверять заёмщиков и выдавать кредиты максимально быстро.

Оцифровывание процесса кредитования для юридических лиц, по словам Турлова, стало одним из значимых достижений Freedom Bank. Он отметил, что с введением цифрового кредита для ТОО (товариществ с ограниченной ответственностью) предпринимателям больше не нужно собирать массивный пакет документов.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали кредиты быстрее и проще, — отметил Тимур Турлов. — Цифровизация позволяет сократить время обработки заявок с нескольких недель до одного дня, что значительно упрощает жизнь предпринимателей и делает бизнес более гибким и конкурентоспособным».

Развитие цифровой экосистемы и инновационные сервисы

По словам Турлова, экосистема Freedom Holding Corp. продолжает активно развиваться и включает в себя более 30 компаний, работающих в различных отраслях. Эти бизнесы предлагают широкий спектр услуг — от финансовых до цифровых сервисов по продаже авиабилетов и доставке продуктов.

Особое внимание было уделено автоматизации комплаенс-процессов во Фридом банке и брокерах Freedom (в Казахстане под этим брендом работает два брокера, один — на местных биржах, второй — дает доступ к мировым площадкам через Международный финансовый центр в Астане). CEO компании отметил, что использование искусственного интеллекта и машинного обучения позволило сократить время обработки одной заявки потенциального клиента до 8 минут. Этот показатель значительно превосходит предыдущие стандарты, когда проверка данных занимала до двух дней.

Также в рамках конференции Тимур Турлов рассказал о запущенном недавно новом диджитал-продукте — инвестиционной валюте Freedom, которая начисляется клиентам Фридом банка и других компаний экосистемы в виде кэшбэка с каждой транзакции. Этот инструмент был создан в виде биржевой ноты (ETN), привязан к акциям Freedom и позволяет пользователям не только получать бонусы, но и фактически становиться акционерами компании. Эту цифровую валюту FRHC можно обменивать, пересылать другим клиентам, продавать или накапливать (ее стоимость будет меняться вслед за котировками акций холдинга) тд.

«Мы первыми в Евразии предложили такой финансовый продукт», — рассказал Турлов. Таким способом, отметил он, компания разделяет свой успех с клиентами, которые доверяют бренду Freedom Finance.

Цифровая ипотека и автокредитование: ускорение процессов

Из уже известных флагманских продуктов Freedom Bank Тимур Турлов напомнил о полностью цифровых ипотеке и автокредите в Казахстане. Компания добилась, чтобы одобрение по ипотеке занимало всего 3 часа, а по автокредиту — 2 часа. Это стало возможным благодаря интеграции более чем с 30 государственными сервисами, что сделало процесс не только быстрым, но и полностью прозрачным.

«Мы первые, кто запустил цифровую ипотеку, цифровой автокредит, онлайн-оформление ДТП и много других продуктов по линии нашего банка и страховых компаний. Во всей этой истории мы зарабатываем не за счет клиентов, а за счет цифровизации и оптимизации наших внутренних процессов, — говорит глава холдинга. — Важно понимать, что в условиях высоких ставок, цифровизация помогает нам сохранять конкурентоспособность, минимизируя затраты и обеспечивая быструю реакцию на изменения в экономике».

При этом, отметил Тимур Турлов, в текущих условиях по ставкам темпы выдачи ипотеки в Казахстане сегодня значимо снизились, поскольку он стала очень дорогой для населения. Несмотря на снижение спроса Фридом банку не пришлось сокращать людей, занятых в этом сегменте, как пришлось бы в случае со стандартным отделом ипотеки, поскольку у компании эти затраты были в основном цифровыми. Бизнесмен убежден, что в момент, когда ипотека в стране снова станет актуальной для большого количества населения, холдингу очень быстро и легко удастся активизировать процесс выдачи и нарастить объемы ипотеки снова.

Продвижение ESG и социальная ответственность

Помимо цифровизации, Тимур Турлов акцентировал внимание на активном продвижении ESG-повестки (англ. environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление). За последний год Freedom Holding реализовал 70 проектов, основанных на прицепах ESG, на сумму 32 млрд тенге. Эти проекты касаются спорта, экологии и развития инфраструктуры в Казахстане, и их главная цель — улучшение качества жизни и построение устойчивого будущего для страны.

«Мы хотим сделать Казахстан лучше, и никто, кроме нас, этого не сделает, — подчеркнул Турлов. — Наш опыт цифровизации и успешное внедрение ESG-проектов показывают, что бизнес может быть не только прибыльным, но и социально ответственным».

В прошлом году холдинг Freedom проводил и масштабную ESG-трансформацию бизнеса и выпустил первый отчет об устойчивом развитии, в котором рассказывает о том, как он внедряет принципы «зеленой» экономики, заботится о сотрудниках и клиентах и тд.

Freedom Holding Corp. активно вкладывается в социальные проекты. Например, компания участвует в развитии футбола и шахмат в Казахстане, поддерживая молодые таланты и формирует положительный имидж страны на международной арене. Тимур Турлов подчеркнул, что такие инвестиции напрямую влияют на капитализацию компании и экономику государства.

Он также отметил, что социальные инвестиции компании в Казахстане — это выстраивание здоровых отношений бизнеса с властью. «Это наша мечта — сделать свой дом, свою страну красивее и богаче. Мы выстраиваем этот win-win с населением и с властями. И это важно для общего устойчивого развития всего Казахстана».

По словам главы Freedom, стратегия компании основана на долгосрочном видении и ответственном подходе к бизнесу, что подтверждается успешными результатами за последние годы.

«На самом деле, диджитал-трансформация в каждой стране АТР имеет свои движущие силы и участников, но наша миссия — построение инклюзивного цифрового общества, учитывающего запросы абсолютно разных людей, где все независимо от места проживания, пола, возраста и других характеристик, чувствуют себя полноправными членами общества и имеют доступ к благам», — подчеркнул бизнесмен.

Пример проектов Freedom Holding в Казахстане показывает, что качество жизни людей улучшается. «Я верю, что наш опыт будет полезен в АТР. Мы готовы делиться лучшими практиками и представлять Казахстан в роли одного из цифровых лидеров, использовать технологии в качестве инклюзивной силы для развития человека и институтов не только в Казахстане. Если получится сделать лучше целый регион — вообще здорово», — сказал Тимур Турлов.