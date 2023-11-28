Для сотрудников «Тинькофф» будет запрещена удаленная работа вне России, Беларуси, Армении и Казахстана. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации.

По словам собеседника издания, работу запретили вне стран присутствия центров разработки, которые расположены в Беларуси, Армении и Казахстане. Он пояснил, что банк является системно значимой организацией и субъектом критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, затрагивающие ограничение доступов в тех или иных случаях. Вторая причина заключается в безопасности данных.

«В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — сказал представитель кредитной организации.

Собеседник РБК отметил необходимость отключения критичных доступов у сотрудника, если он берет с собой ноутбук и едет в страну, где не располагаются центры разработки «Тинькофф».

Два сотрудника Тинькофф Банка, которые проживают за рубежом, но не в указанных трех странах, рассказали изданию, что с 2024 года не смогут продолжать работу по старым условиям.

По словам источников РБК, об этом им рассказали неофициально HR-менеджеры или главы направлений. Сотрудникам также сообщили о возможности работать в странах, где присутствуют центры разработки банка, отмечает издание. Из-за новых условий, некоторые из них сейчас находятся в поиске нового места работы.

РБК сделал запрос в банк и там сообщили, что удаленная работа, в том числе в отпуске, возможна только по согласованию с руководителем.

О том, что “Тинькофф” рекомендовал уехавшим сотрудникам работать из Армении, Беларуси или Казахстана стало известно еще в 2022 году. Тогда источник РБК пояснял, что сотрудники банка до недавнего времени практически «без проблем» работали и из других стран.

Глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк в ноябре заявил, что на рынке наблюдается «жуткий дефицит» IT-кадров. При этом он сообщил, что банк с такой проблемой пока особо не столкнулся, однако может ее ощутить в перспективе трех—пяти лет.

“Тинькофф” стал не первой компанией, которая ограничивает работу сотрудников за рубежом. В марте полноформатную работу из-за границы запретил VK. «Яндекс» обязал работать два-три дня в неделю в любом из офисов в России или Казахстане, Армении, Сербии или Турции и оставил удаленку для некоторых сотрудников в порядке исключения.