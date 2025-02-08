Американский режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца, сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

В документе от Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес указано, что у Линча были «сопутствующие болезненные состояния» — хроническая обструктивная болезнь легких и обезвоживание.

В 2024 году режиссер рассказал о диагностированной у него эмфиземе легких. Линч связывал болезнь с курением сигарет и признавался, что эта привычка была неотъемлемой частью его жизни с 8 лет.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», — говорил он в августе в интервью журналу Sight and Sound.

Тогда же Линч сообщил, что боится выходить из дома из-за страха заразиться COVID-19. В ноябре он уточнил, что вынужден носить кислородную маску даже внутри помещений.

Эмфизема — заболевание легких, которое сопровождается разрушением альвеол. Люди с этим диагнозом жалуются на одышку. Чем дальше прогрессирует болезнь, тем им сложнее двигаться.

О смерти Дэвида Линча стало известно 16 января. Режиссер скончался в возрасте 78 лет, до своего 79-летия он не дожил несколько дней. Он был кремирован, 22 января его останки захоронили на кладбище Hollywood Forever.

Незадолго до смерти Линч вынужден был переехать из своего дома к дочери, спасаясь от угрозы распространения масштабного пожара в Лос-Анджелесе. Американские СМИ высказывали предположение, что загрязненный дымом воздух и связанные с переездом нагрузки могли негативно сказаться на состоянии режиссера и в конечном итоге стать одним из факторов, приведших к его смерти.

Режиссер сделал огромный вклад в мировой кинематограф, его работы повлияли на творчество десятков современных кинематографистов и художников. В 2019 Линч получил «Оскар» за заслуги в кинематографе.

Последним проектом Линча стал третий сезон культового сериала «Твин Пикс», который вышел на экраны в 2017 году. Уже после смерти режиссера глава Netflix Тед Сарандос рассказал, что Линч готовился снять мини-сериал для американского стриминга. По словам Сарандоса, производство сериала постоянно приостанавливали: то из-за пандемии коронавируса, то из-за ухудшения самочувствия самого режиссера.