Размороженные активы на 570 млрд рублей, о которых 20 февраля заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, — это размещенные за рубежом средства российских инвесторов. Об этом RTVI сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, эти средства можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий.

«Речь идет о средствах инвесторов за рубежом, конечно. И слава богу, что Центробанк вместе с правительством работу провели и более 500 млрд смогли высвободить российских активов, в том числе компаний, которые в принципе под санкции не подпадали даже», — заявил он.

По словам депутата, работа по разморозке российских активов за границей должна продолжаться дальше — и есть надежда, что на фоне начавшегося диалога с США этот процесс ускорится.

«И многие активы освободятся, в том числе и замороженные резервы Центрального банка, это около $300 млрд. Их можно было бы использовать, например, для восстановления тех территорий, которые пострадали от действий украинцев», — добавил Аксаков.

Разморозка российских активов за рубежом, отметил парламентарий, ведется в рамках «точечной эффективной работы с теми организациями, которые эти решения [о заморозке] приняли», а также силами юристов и людей, «компетентных в этой области».

20 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Екатеринбурге на конференции по кибербезопасности в финансовой сфере сообщила о разморозке российских активов на 570 млрд рублей.

«Определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд руб. Средства замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек», — рассказала глава ЦБ.