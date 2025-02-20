Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ужесточить ответственность сотрудников банков за мошенничество, назвала «преждевременными» разговоры о возвращении Visa и Mastercard, прокомментировала возможное снятие санкций и разморозку российских золотовалютных резервов. RTVI собрал самые важные заявления главы ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

Об ответственности банков за операции в пользу мошенников

По словам главы ЦБ России, необходимо повышать ответственность банков, «чтобы были налажены необходимые антифрод-процедуры» для оценки банковских и финансовых транзакций с целью предотвращения мошеннических операций. Кредитные организации занижают реальный уровень мошенничества, утверждает Набиуллина.

«Банки много могут сделать, и надо сказать, что здесь не с чистого листа все начинается: для того, чтобы банки лучше отвечали, были уже приняты законы. В том числе банки обязаны компенсировать человеку средства, если они перечислили их на счет мошенников, которые есть в нашей базе данных», — сказала она.

В крупных банках, по словам Набиуллиной, такие процедуры по противодействию мошенничеству «очень хорошо работают».

«Банки отбивают — вы можете посмотреть по доступной статистике — подавляющую часть таких попыток мошеннических действий», — заявила глава регулятора.

По ее словам, за последние полгода почти половина хищений средств с банковских карт россиян была осуществлена при помощи шпионской программы SpyNote, но в целом мошенники стали чаще пользоваться курьерами для вывода средств, поскольку дропперские карты, которые оформляются на подставных лиц и используются для отмывания денег, ощутимо подорожали на черном рынке — с 10-15 до 70 тысяч рублей.

О тревожной кнопке для жалоб на мошенников

Набиуллина пообещала, что ЦБ обяжет банки внедрить в мобильные приложения «спецкнопку» для жалоб на мошенников. Эта функция позволит клиентам оперативно подавать заявления о мошеннических операциях и прямо в приложении получать необходимые справки для обращения в полицию.

О фонде компенсации пострадавшим от мошенников

Набиуллина прокомментировала идею создания фонда компенсации клиентам, которые без добровольного согласия перевели мошенникам деньги. По ее словам, это можно обсуждать, учитывая риски.

«Просто может быть сговор мошенников и клиентов по выводу денег — что эти деньги были мошенническим образом выведены. Эти все риски нужно будет посмотреть и посмотреть дополнительные меры», — подчеркнула глава ЦБ.

О возвращении платежных систем Visa и Mastercard

Отвечая на вопрос о возвращении международных систем Visa и MasterCard, Набиуллина заявила, что об этом преждевременно говорить, поскольку их представители даже не связывались с российской стороной.

«Нет, не обращались. И я думаю, что об этом пока говорить преждевременно», — поделилась глава ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard, прекратившие обслуживать Россию после начала СВО в 2022 году, в скором времени вернутся. В экспертных кругах этот анонс встретили скептически: так, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал Инфо24, что такое возвращение возможно как минимум лишь после того, как в России будут сняты валютные ограничения.

О влиянии переговоров по Украине на базовый прогноз

Учитывать возможные последствия урегулирования украинского конфликта при составлении базового прогноза «преждевременно», считает Набиуллина. «Будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — пояснила она.

Напомним, российско-американские переговоры о подготовке к основному переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта состоялись 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Евросоюз в это взаимодействие не вовлечен. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи заявил, что у России есть «козыри» на предстоящих переговорах, поскольку она держит под контролем «значительные территории».

О разморозке активов

Объем размороженных активов российских инвесторов достиг примерно 570 млрд. рублей, включая ценные бумаги и выплаты купонов, сообщила глава Банка России.

«Определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд руб. Средства замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек», — сказала Набиуллина.

О ключевой ставке

По словам главы ЦБ РФ, ключевая ставка может снизиться при выходе инфляции на стабильное снижение и ее приближении к целевым показателям.

«Можно ждать стабильного снижения ключевой ставки, когда мы поймем, что инфляция стабильно снижается к нашей цели», — заявила Набиуллина.

Она выразила уверенность в том, что без повышения ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 21%, инфляция в России поднялась бы гораздо выше. Целью предпринимаемых регулятором мер, пояснила Набиуллина, является не снижение объемов кредитования, а замедление его роста.