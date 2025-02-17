Платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и предложат свои услуги. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Они [Visa и Mastercard — прим. RTVI] в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее», — сказал депутат.

По его словам, международные платежные системы можно будет использовать для отправки платежей в Европу и Америку. «При этом вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — подчеркнул Аксаков.

Точечные проблемы с приемом карт «Мир» возникали и ранее, но, как правило, только если карта выпущена банком под санкциями. Под западные санкции попали 22 российских банка, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, «Открытие» и др.

После ухода из России Visa и Mastercard, у россиян есть две возможности проводить безналичные платежи за рубежом — с помощью карт платежных систем «Мир» или китайской UnionPay (работает в 180 странах мира). В результате, использование карты «Мир» за несколько месяцев 2022 года выросло на 77%.

В сентябре 2022 года власти США ввели персональные санкции в отношении Владимира Комлева, главы компании «Национальная система платежных карт» (НСПК), которая развивает отечественную платежную систему «Мир». Сама система не попала под санкции, однако в сообщении OFAC сказано, что тем, кто оказывает финансовую или технологическую помощь НСПК грозят вторичные санкции.

«Мир» создали после первых санкций США против России в 2014 году. Он дает альтернативный канал финансовых транзакций, неподконтрольный Вашингтону. Продвижение системы за рубеж — важный инструмент адаптации России к западным санкциям.