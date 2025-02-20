У Москвы есть «козыри» в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории, сообщил президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами Белого дома.

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю», — сказал он (цитата по AFP).

По словам президента США, у Москвы есть козыри, потому что она контролирует значительные территории, «так что у них есть преимущество»ю

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с начала боевых действий на Украине российско-американские переговоры — они длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Также Трамп отметил, что американские власти возродят сделку с Украиной по редкоземельным металлам. По его словам, украинские власти своим отказом от сделки «грубо обошлись» с главой Минфина США Скоттом Бессентом, когда тот был в Киеве.

Американский лидер ранее говорил, что США предоставили Украине помощь «на $200 млрд больше, чем Европа», но механизма возврата этих средств проработано не было. В связи с этим президент хотел бы получить от Киева редкоземельные металлы в эквиваленте вложенных денег.

Трамп также заявил, что пришло время выяснить, что случилось со всеми выделенными Украине американскими деньгами. по его словам, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не знает, где половина денег, или что-то вроде того».

«А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине»,— подчеркнул президент США.

Зеленский в начале февраля сообщил, что не знает, куда ушли выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его информации, Киев получила от Штатов лишь немногим более $76 млрд.