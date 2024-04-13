Международный форум «Астана», который должен был проходить в Казахстане 13 и 14 июня, отменили в связи с «беспрецедентным наводнением». Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в X (бывшая Twitter).

«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума “Астана” 13-14 июня этого года», — говористя в заявлении главы государства.

Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия «с пониманием отнесутся к данному решению».

Форум «Астана» возобновит работу в 2025 году, подчеркнул президент.

Первый Международный форум «Астана» прошел в Казахстане летом 2023 года. На официальном сайте форума указано, что это «новая платформа для диалога» мирового сообщества, которая создана с целью «объединить усилия для решения ключевых глобальных проблем». В их числе названы изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность.

Паводки в Казахстане

С приходом весны в Казахстане начались паводки, которые, по словам Токаева, стали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. В 10 из 17 областей страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного масштаба. На 13 апреля он продолжает действовать в восьми из них, уточнило издание Ulysmedia.kz. Наиболее критическая ситуация складывается в граничащих с Россией областях — Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской.

По данным казахстанского МЧС на 13 апреля, в шести регионах страны остаются подтопленными более 3,9 тыс. частных жилых домов и свыше 900 дворовых территорий. С начала паводка спасатели эвакуировали более 100 тыс. человек, из них около 37,6 тыс. — дети. Без транспортного сообщения остаются 73 населенных пункта Казахстана.

7 апреля МЧС Казахстана сообщило о гибели двоих мужчин, которые во время паводка пытались самостоятельно добраться до затопленного дома.

После начала паводков Токаев объявил строгие выговоры первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову. Также глава государства объявил предупреждение о неполном служебном соответствии главам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.