После разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году, на поверхности оказалось бывшее дно водохранилища, в котором содержатся 83 тыс. тонн тяжелых металлов, а на восстановление поймы Днепра уйдет еще два года. Такие расчеты сделали ученые, опубликовавшие исследование в журнале Science.

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена 6 июня 2023 года, что привело к человеческим жертвам, разрушениям и затоплению значительных площадей. Спустя почти два года ученые под руководством Олександры Шумиловой провели исследование, в котором оценили краткосрочные и долгосрочные негативные последствия разрушения плотины для экологии, хозяйственной деятельности и здоровья людей. Для оценок этого воздействия ученые применяли методы дистанционного зондирования, взятие проб и гидродинамическое моделирование.

Оценки показали, что в первую неделю после разрушения дамбы из водохранилища вымывалось от 9 до 17 тыс. тонн фитопланктона ежедневно. При этом соленость Черного моря в районе Одессы уменьшилась почти в три раза, загрязненность моря азотом и фосфором возросла в 5-10 раз.

Однако наиболее опасным с точки зрения экологии стало превращение Каховского водохранилища в «токсичную бомбу замедленного действия», поскольку быстрое опустошение резервуара привело к обнажению 1,7 кубического километра отложений, загрязненных целым набором вредных веществ, таких, как тяжелые металлы, азот и фосфор. «Наши результаты показали, что опустошение водохранилища обнажило донные отложения, в общей сложности содержащие порядка 83,3 тысяч тонн токсичных тяжелых металлов (свинец, кадмий, никель), меньше 1% которых высвободилось при разливе, — говорится в исследовании. — Оставшиеся тяжелые металлы могут влиять на население региона , поскольку речная вода широко используется домохозяйствами для компенсации отключений городского водопровода».

По оценкам ученых, зарастание бывшего дна водохранилища и превращение его в прежнюю пойму Днепра займет примерно два года. А пять лет должно понадобиться на восстановление функций экосистем, утраченных после сооружения дамбы в 50-е годы.