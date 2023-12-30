Президент России Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом. Поздравительные телеграммы от главы государства получили только три европейских лидера: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и папа римский Франциск.

В обращении к Виктору Орбану Путин отметил, что в 2023 году у российско-венгерских отношений сохранилась «позитивная динамика, несмотря на непростую международную обстановку».

В поздравлении Александру Вучичу Путин также указал, что международная обстановка была «непростой», однако отношения России и Сербии, по его словам, развивались в «конструктивном ключе». Российский лидер добавил, что отношения Москвы и Белграда основываются на «многовековых традициях дружбы и духовной близости».

В письме папе римскому Франциску Путин подчеркнул его «приверженность ценностям гуманизма и справедливости», а также выразил надежду на то, что деятельность понтифика будет способствовать «укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами».

Обращаясь к президенту Беларуси Александру Лукашенко, Путин выразил мнение, что Москва и Минск «плечом к плечу уверенно преодолевали серьезные испытания», а также «противодействовали враждебной политике коллективного Запада и защищали свои законные интересы на мировой арене».

Поздравление в адрес председателя КНР Си Цзиньпина сопровождается тезисом о том, что в 2023 году «констатирована высокая динамика торгово-экономического сотрудничества» между Россией и Китаем.

Всего Путин направил поздравительные телеграммы в адрес более 30 политиков, в их числе:

  • президент Абхазии Аслан Бжании,
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян,
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
  • президент Киргизии Садыр Жапаров,
  • президент Индии Драупади Мурму,
  • президент Сирии Башар Асад,
  • президент Венесуэлы Николас Мадуро,
  • президент Никарагуа Даниэль Ортега,
  • президент Лаоса Тхонглун Сисулит,
  • президент Боливии Луис Арсе,
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес .

Кроме того, послания от российского президента получили бывшие лидеры государств. Среди них Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Серж Саргсян и Роберт Кочарян (Армения), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан), Рауль Кастро (Куба) и Нгуен Фу Чонг (Вьетнам).

Как отмечает «Коммерсантъ», Путин второй год подряд не направляет предпраздничные телеграммы в адрес президента США Джо Байдена, а также лидеров других западных стран. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году глава государства поздравит только политиков из «дружественных стран».