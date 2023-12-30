Президент России Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом. Поздравительные телеграммы от главы государства получили только три европейских лидера: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и папа римский Франциск.

В обращении к Виктору Орбану Путин отметил, что в 2023 году у российско-венгерских отношений сохранилась «позитивная динамика, несмотря на непростую международную обстановку».

В поздравлении Александру Вучичу Путин также указал, что международная обстановка была «непростой», однако отношения России и Сербии, по его словам, развивались в «конструктивном ключе». Российский лидер добавил, что отношения Москвы и Белграда основываются на «многовековых традициях дружбы и духовной близости».

В письме папе римскому Франциску Путин подчеркнул его «приверженность ценностям гуманизма и справедливости», а также выразил надежду на то, что деятельность понтифика будет способствовать «укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами».

Обращаясь к президенту Беларуси Александру Лукашенко, Путин выразил мнение, что Москва и Минск «плечом к плечу уверенно преодолевали серьезные испытания», а также «противодействовали враждебной политике коллективного Запада и защищали свои законные интересы на мировой арене».

Поздравление в адрес председателя КНР Си Цзиньпина сопровождается тезисом о том, что в 2023 году «констатирована высокая динамика торгово-экономического сотрудничества» между Россией и Китаем.

Всего Путин направил поздравительные телеграммы в адрес более 30 политиков, в их числе:

президент Абхазии Аслан Бжании,

президент Азербайджана Ильхам Алиев,

премьер-министр Армении Никол Пашинян,

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

президент Киргизии Садыр Жапаров,

президент Индии Драупади Мурму,

президент Сирии Башар Асад,

президент Венесуэлы Николас Мадуро,

президент Никарагуа Даниэль Ортега,

президент Лаоса Тхонглун Сисулит,

президент Боливии Луис Арсе,

президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес .

Кроме того, послания от российского президента получили бывшие лидеры государств. Среди них Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Серж Саргсян и Роберт Кочарян (Армения), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан), Рауль Кастро (Куба) и Нгуен Фу Чонг (Вьетнам).

Как отмечает «Коммерсантъ», Путин второй год подряд не направляет предпраздничные телеграммы в адрес президента США Джо Байдена, а также лидеров других западных стран. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году глава государства поздравит только политиков из «дружественных стран».