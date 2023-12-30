Президент России Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом. Поздравительные телеграммы от главы государства получили только три европейских лидера: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и папа римский Франциск.
В обращении к Виктору Орбану Путин отметил, что в 2023 году у российско-венгерских отношений сохранилась «позитивная динамика, несмотря на непростую международную обстановку».
В поздравлении Александру Вучичу Путин также указал, что международная обстановка была «непростой», однако отношения России и Сербии, по его словам, развивались в «конструктивном ключе». Российский лидер добавил, что отношения Москвы и Белграда основываются на «многовековых традициях дружбы и духовной близости».
В письме папе римскому Франциску Путин подчеркнул его «приверженность ценностям гуманизма и справедливости», а также выразил надежду на то, что деятельность понтифика будет способствовать «укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами».
Обращаясь к президенту Беларуси Александру Лукашенко, Путин выразил мнение, что Москва и Минск «плечом к плечу уверенно преодолевали серьезные испытания», а также «противодействовали враждебной политике коллективного Запада и защищали свои законные интересы на мировой арене».
Поздравление в адрес председателя КНР Си Цзиньпина сопровождается тезисом о том, что в 2023 году «констатирована высокая динамика торгово-экономического сотрудничества» между Россией и Китаем.
Всего Путин направил поздравительные телеграммы в адрес более 30 политиков, в их числе:
- президент Абхазии Аслан Бжании,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- премьер-министр Армении Никол Пашинян,
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
- президент Киргизии Садыр Жапаров,
- президент Индии Драупади Мурму,
- президент Сирии Башар Асад,
- президент Венесуэлы Николас Мадуро,
- президент Никарагуа Даниэль Ортега,
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит,
- президент Боливии Луис Арсе,
- президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес .
Кроме того, послания от российского президента получили бывшие лидеры государств. Среди них Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Серж Саргсян и Роберт Кочарян (Армения), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан), Рауль Кастро (Куба) и Нгуен Фу Чонг (Вьетнам).
Как отмечает «Коммерсантъ», Путин второй год подряд не направляет предпраздничные телеграммы в адрес президента США Джо Байдена, а также лидеров других западных стран. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году глава государства поздравит только политиков из «дружественных стран».