В Нижегородской области продали около тонны блинов, в Ижевске выплатили компенсацию после нападения собаки, а в Черногорске подорвали петарду на избирательном участке. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

В Ижевске выплатили компенсацию в размере 200 тыс. рублей ребенку, которого покусала собака. В мае 2023 года владелец собаки не соблюдал правил содержания животного и ребенок получил укушенные раны на лице и предплечье, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области медики борются за жизнь главы администрации Красненского сельпо Анны Скупковой после ДТП, сообщает rostovgazeta.ru. По данным издания, Скупкова за рулем Hyundai Solaris якобы не пропустила «Газель», что привело к столкновению.

Волгоградская область

Жительница Михайловки, Волгоградской области, судебным взыскала 50 тыс. рублей от школы в качестве компенсации морального вреда за притеснения, которым подвергалась ее дочь в школе, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

За масленичную неделю в Нижегородской области было продано около одной тонны блинов, что на 32% превышает обычный показатель сообщает newsnn.ru.

Омская область

В Омске студент угнал автомобиль своего однокурсника и продал его на запчасти, сообщает gorod55.ru. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Башкирия

В Башкирии к 17 годам строго режима приговорили мужчину, который в 2022 году зарезал 81-летнюю женщину, сообщает mkset.ru. Злоумышленник проник в дом своей соседки и нанес ножом несколько ударов в область шеи, груди и живота, в результате чего женщина скончалась.

Челябинская область

На Южном Урале пресекли попытку вывезти тонну меда на территорию Казахстана без требуемых бумаг, сообщает kursdela.biz. Машину вернули в Россию для оформления документации, а в отношении перевозчика было заведено административное дело.

Хакасия

В Хакасии жителя Усть-Абакана будут судить за взрыв петарды в здании администрации Черногорска, сообщает newkhakasiya.online. Мужчина по указанию телефонных мошенников поджег пиротехнику во время работы в здании территориальной избирательной комиссии.

ХМАО

В Нижневартовске водитель автобуса случайно зажал дверями голову ребенка, пишет muksun.fm. У него остался синяк на лице.

Белгородская область

Из-за обстрелов, которым подвергается Белгородская область, администрацией было принято решение об эвакуации 9 тыс. детей в другие регионы, сообщает портал bel.ru. Для размещения маленьких белгородцев уже готовятся города Пенза, Калуга и Тамбов.

Пермский край

На территории Пермского края задержали руководителя исправительной колонии №37, сообщает properm.ru. Причина задержания не сообщается. По неофициальным данным, он подозревается в вымогательствах.