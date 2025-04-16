Заместитель председателя совета директоров Kirkbi — материнской компании Lego Group Майкл Халбай погиб в результате несчастного случая в Швейцарии, сказано в заявлении Kirkbi.

64-летний Халбай скончался 12 апреля. В пресс-релизе говорится, что топ-менеджер упал на горнолыжной трассе, его доставили в больницу, где он умер от внутреннего кровотечения.

The Mirror писала, что, предварительно, во время спуска с горы Халбай потерял равновесие.

Заместитель председателя совета директоров Kirkbi также был известен как общественный деятель и близкий друг датской королевской семьи.

«Майкл Халбай был человеком, обладавшим редкой позитивной энергией, обширными знаниями и твердой приверженностью делу изменения жизни людей <…>. Он также был моим другом, и многим его будет не хватать», — заявила королева Дании Мария.

В совет директоров Kirkbi Халбай вошел в 2020 году, спустя два года он стал заместителем председателя.