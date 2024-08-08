Московский областной суд приговорил к девяти годам колонии по делу о госизмене бывшего директора по качеству Луховицкого авиационного завода Михаила Баранова. Об этом сообщает «Медиазона»*.

По словам корреспондента издания, Баранова также признали виновным в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК) и покушении на контрабанду вооружения (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК).

Баранов признал вину по некоторым статьям, но «Медиазона»* не уточняет, о каких именно идет речь. Также суд удовлетворил иск Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) к Баранову на сумму около 5 млн рублей.

Баранова арестовали в сентябре 2022 года по ходатайству управления ФСБ по Москве и Московской области. На момент ареста он нигде не работал. Суть дела не раскрывалась, отмечалось лишь, что, по версии следствия, мужчина пытался выдать иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

Через несколько дней после этого ФСБ сообщила об аресте директора по качеству авиационного завода, который имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно».

По версии спецслужбы, фигурант дела сфотографировал на мобильный телефон чертежи деталей боевой авиационной техники и отправил материалы сотруднику Одесского авиационного завода.

Ведомство опубликовало видео задержания мужчины, но его имя и конкретное место работы не назывались. Издание Life на основании видео ФСБ пришло к выводу, что это и есть Михаил Баранов.

Как утверждает «Коммерсант», дело на Баранова завели после того, как ФСБ выявила на Луховицком авиазаводе хищение запчастей к авиатехнике. По версии следствия, Баранов и его сообщники занимались кражей деталей для переправки предположительно на Украину.

Русская служба «Би-би-си» утверждала, что в прошлом Баранов работал ведущим специалистом в 353-м военном представительстве Минобороны, а также в самолетостроительной корпорации МиГ. Луховицкий авиазавод — ее филиал, там производятся самолеты МиГ, Ил-114-300, Ту-160М.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов