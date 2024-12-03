Двум заместителям начальника центральной дирекции закупок и снабжения (ЦДЗС) филиала компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олегу Кириллову и Алексею Савченко предъявлено обвинение в получении взятки на сумму порядка 105 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источники агентства уточнили, что в отношении Кириллова и Савченко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и предъявлены соответствующие обвинения. В случае признания виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Об аресте топ-менеджеров РЖД стало известно в феврале этого года, когда Кириллов и Савченко стали фигурантами дела по статье о получении взятки и приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК). Подробности дела и сумма взятки не раскрывались.

Газета «Гудок» называла Савченко «де-факто вторым лицом в подразделении», отмечая, что он обладал всеми полномочиями для «обеспечения» получения подряда, а Кириллов числится на должности замначальника по договорной работе. «Если посмотреть штат ЦДСЗ, то можно понять, что суд их арестом фактически обезглавил всю систему закупок», — делал вывод автор статьи.

Дирекция закупок и снабжения, согласно данным на сайте РЖД, формирует и реализует единую политику компании «в области материально-технического обеспечения, организация поставок материально-технических ресурсов требуемого качества для филиалов и структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ».

По данным ТАСС, ранее в рамках этого же дела суд избрал меры пресечения другим сотрудникам РЖД: начальнику транспортного отдела административно-хозяйственного управления Денису Андрееву, замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления Денису Стрельцову и начальнику договорного отдела Алексею Крылову.

В 2022 году в Москве при получении взятки в размере 400 тысяч рублей был задержан начальник отдела комплектации и оборудования Московской дирекции снабжения ЦДЗС Юрий Овсянников. По версии следствия, он вступил в сговор с главой крупной коммерческой структуры Юрием Тихомировым и за взятки помогал ему выигрывать конкурсы, поставляя товары по максимальным ценам.

«За эти услуги начальнику отдела было обещано вознаграждение в размере двух миллионов рублей. После того как коммерсант передал ему 400 тысяч рублей, оба фигуранта были задержаны», — рассказывала тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк.