В ночь с 16 на 17 июня российское торговое представительство в Швеции подверглось атаке с использованием дрона. Беспилотник сбросил пакет с краской на площадку перед главным входом в здание, сообщило посольство России в стране.

Как часть российской дипломатической миссии в Швеции, торгпредство пользуется полным набором дипломатических иммунитетов, закрепленных Венской конвенцией 1961 года, отмечается в публикации. Это обязывает шведское правительство гарантировать полную неприкосновенность миссии и ее территории.

В посольстве заявили, что это нападение продолжает серию атак против российских дипломатических объектов в Швеции, ставящих под угрозу жизнь сотрудников и наносящих урон имуществу. Власти страны вновь показали свою несостоятельность в соблюдении норм международного права, добавили дипломаты.

Атаки на российские дипломатические объекты в Швеции не прекращаются более года. Посольство России неоднократно обращалось к шведским властям, включая МИД и полицию, с требованием принять меры для прекращения этих инцидентов.

Предыдущий подобный случай произошел 25 мая. Тогда беспилотник также сбросил стеклянный сосуд с краской на территорию перед центральным входом в российское посольство в Швеции. Как отмечали в дипмиссии, этот метод атаки представлял особую опасность — осколки стекла могли причинить тяжелые телесные повреждения персоналу или посетителям.

По данным на сегодняшний день, с начала мая 2024 года произошло 11 инцидентов с использованием дронов, направленных против российской дипломатической миссии, передает ТАСС.