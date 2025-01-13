Объем торговли Китая и России в 2024 году увеличился до рекордных $244,8 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда товарооборот между странами составил $240,1 млрд.
При этом в процентном соотношении объем торгового оборота между Китаем и Россией в 2024 году вырос всего на 1,9% в долларовом выражении (или на 2,9% в юаневом выражении). За 2023 год этот показатель остановился на отметке в 26,3%, а за 2022-й — 29,3%.
Импорт российских товаров в Китай остался на уровне $129,3 млрд, как и в 2023 году. Экспорт из Китая в Россию же увеличился за год на 4,1% — с $110,9 млрд до $115,5 млрд.
В целом объем торговли Китая со всем миром за 2024 год составил более $6 трлн. На Россию из этой суммы приходится примерно 3,97%.
Главным торговым партнером Пекина по итогам 2024 года стали страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми КНР наторговала на $982,3 млрд. С двумя государствами из этой организации у Китая существенно вырос объем торговли по сравнению с предыдущим годом — с Вьетнамом (на 13,5%) и Малайзией (на 11,4%).
Второе место занял Евросоюз — торговый оборот Пекина со странами-членами этого объединения составил $785,8 млрд. Основным европейским партнером КНР осталась Германия, на товарооборот с ней в 2024 году пришлась сумма в $201,8 млрд. Это на 2,4% меньше, чем в 2023 году ($206,7 млрд).
Тройку крупнейших деловых партнеров Китая замыкают Соединенные Штаты. В год избрания президентом США Дональда Трампа, который угрожает КНР торговыми пошлинами, Пекин наторговал с Вашингтоном на $688,2 млрд — согласно данным китайской таможни, это на 3,7% больше, чем в 2023 году ($664,4 млрд). В юаневом выражении рост торговли между странами показал результат в 4,9%.
Основные торговые партнеры Китая в 2024 году:
- Страны АСЕАН — $982,3 млрд;
Из них:
— Вьетнам — $260,6 млрд;
— Малайзия — $212 млрд;
— Индонезия — $147,7 млрд;
- Страны Евросоюза — $785,8 млрд;
Из них:
— Германия — $201,8 млрд;
— Нидерланды — $110 млрд;
— Франция — $79,5 млрд;
- США — $688,2 млрд;
- Страны Латинской Америки — $518,4 млрд;
Из них:
— Бразилия — $188,1 млрд;
- Южная Корея — $328 млрд;
- Япония — $308,2 млрд;
- Страны Африки — $295,5 млрд;
Из них:
— ЮАР — $52,4 млрд;
- Россия — $244,8 млрд;
- Австралия — $211,2 млрд;
- Индия — $138,4 млрд;
- Великобритания — $98,3 млрд;
- Канада — $93 млрд;
- Новая Зеландия — $20,1 млрд.