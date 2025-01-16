Россия должна отказаться от идеи «вооружать молодежь» и сосредоточиться на духовном и моральном развитии несовершеннолетних, заявил RTVI генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева запретить подросткам покупать пневматическое оружие мощностью до 3 Дж.

«Полагаю, что это разумно. Сегодня безопасность надо обеспечивать, прежде всего, не физическими мерами, а духовными, моральными, образовательно-интеллектуальными и так далее. Тем более, вооружать молодежь нежелательно», — заявил генерал.

Ивашов допустил, что вооружение страны может быть связано в том числе с мигрантами. По его мнению, это «не лучший способ».

«Я не сторонник того, чтобы дать каждому по ружью. Во-первых, мы не американцы, во вторых — традиции у нас не те. Если имеешь оружие — тогда ты не должен пить, например. А у нас же как раз, когда поддадут — хватаются за оружие. Я сторонник того, чтобы не вооружать, тем более — молодежь», — добавил он.

Ранее депутат Гусев предложил продавать пневматическое оружие в России с 18-летнего возраста, чтобы «избежать опасных ситуаций и защитить детей от травм». По его словам, сейчас подростки могут приобрести пневматику с мощностью до 3 Дж. По его мнению, «безответственное использование пневматического оружия подростками приводит к трагическим последствиям», а предлагаемая им мера поможет сократить число несчастных случаев.

Президент Московской областной физкультурно-спортивной организации «Стрелковое общество им. С.И. Мосина» Глеб Обуховский в беседе с RTVI назвал идею Гусева «идиотизмом». По его мнению, оружие мощностью менее 3 Дж не несет опасности, а из-за этой инициативы мужчины в лучшем случае только в армии смогут впервые взять в руки оружие, где от них, скорее всего, будет мало толку.