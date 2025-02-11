Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина «может стать Россией» и что он хочет гарантировать безопасность вложенных денег.

«Они могут заключить сделку, а могут не заключить. Они могут стать Россией когда-нибудь, а могут не стать», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, он хочет вернуть вложенные средства.

«Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — сказал он.

Также президент США отметил, что предупредил украинское руководство о «невозможности дальнейшего выделения им денег» на прежних условиях и потребовал «что-то предпринять».

Согласно данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, на Украине находится 5% мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных металлов. Как писал OilPrice, после начала боевых действий Украина потеряла два из четырех месторождений лития, запасы которого являлись крупнейшими в Европе.

Кроме того, Трамп снова заявил, что конфликта на Украине не было бы, если он остался у власти после первого срока.

«Не было бы ни этого [конфликта] с [президентом России Владимиром] Путиным, не было бы [нападения на Израиль вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС] 7 октября 2023 года», — добавил Трамп.

3 февраля американский лидер анонсировал сделку с Киевом, в которую включен обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США. По данным Financial Times (FT), такой пункт был и в «плане победы», который президент Украины Владимир Зеленский представил Трампу прошлой осенью.

На следующий день Зеленский подтвердил, что Киев готов к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение США о поддержке в обмен на редкоземельные металлы, заявил, что Вашингтон предлагает Киеву покупать помощь, но лучше бы вообще не оказывать ее и тем самым способствовать завершению конфликта.