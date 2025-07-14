Президент США Дональд Трамп наградил игроков французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», включая вратаря Матвея Сафонова, серебряными медалями клубного чемпионата мира по футболу.

Церемония награждения прошла после финального матча клубного чемпионата мира, состоявшегося в Ньюарке, где английский «Челси» выиграл у «ПСЖ» со счетом 3:0. Во время награждения Трамп повесил медаль на шею голкиперу и пожал ему руку. После этого президент ФИФА Джанни Инфантино вручил победный кубок капитану «Челси» Рису Джеймсу.

Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Краснодаре и является воспитанником академии ФК «Краснодар». В основном составе клуба он дебютировал в 2017 году, а в 2024 перешел в ПСЖ за €20 млн и стал самым дорогим вратарем в истории клуба и российского футбола. В первом сезоне за парижский клуб голкипер сыграл 17 матчей и завоевал четыре турнира — Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

В начале июне 2025 года Сафонов вернулся в Москву, чтобы прибыть в расположении сборной России по футболу и сыграть в товарищеском Матче с Нигерией, который закончился со счетом 1:1, однако сразу после этого вернулся обратно во Францию из-за предстоящего клубного чемпионата мира.

В июне французские СМИ писали, что Сафонов может покинуть французский футбольный клуб после трансфера украинца Ильи Забарного из английского «Борнмута», куда украинец прибыл в январе 2023 года из киевского «Динамо». Условия переговоров не разглашались, но предполагалось, что сумма трансфера будет не ниже €50 млн. L’Equipe утверждал, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике «уверен во вкладе украинца». В январе ПСЖ уже интересовался Забарным, но не смог убедить его в переходе как раз из-за присутствия россиянина в команде.