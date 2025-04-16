Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим лидером в истории страны. Таким образом глава государства ответил на критику со стороны бывшего руководителя государства.

Накануне Байден впервые после ухода с поста выступил с публичной речью, в которой подверг резкой критике действия администрации нынешнего главы Белого дома. В частности, он раскритиковал Трампа за меры по отношению к мигрантам и посетовал на расовую несправедливость.

«Посмотрите, что происходит сейчас. Менее чем за 100 дней новая администрация нанесла так много ущерба и разрушений. Просто дух захватывает, что это произошло так скоро», — заявил экс-президент.

Он также отметил, что новая власть уже уволила из Службы соцобеспечения семь тысяч работников, включая наиболее опытных служащих. По словам Байдена, администрация Трампа планирует «выставить за дверь еще тысячи».

В ответ нынешний президент США обратил внимание на амнистию, произошедшую во время правления Байдена. По словам Трампа, благодаря ей, из тюрем вышли «миллионы и миллионы» преступников.

«Сонный Джо Байден, худший президент в истории Соединенных Штатов, позволил миллионам и миллионам преступников, многие из которых убийцы, наркоторговцы и люди, освобожденные из тюрем и психиатрических больниц со всего мира, проникнуть в нашу страну через очень опасную и плохо продуманную открытую границу», — написал он в своей соцсети TruthSocial.

Трамп добавил, что его миссия заключается в том, чтобы выгнать из США «этих убийц и головорезов».

Президент США не впервые критикует своего предшественника. В частности, в январе 2025 года Трамп заявлял, что политика администрации президента последних четырех лет обернулась для страны полной катастрофой, а последствия правления Байдена надолго останутся в памяти американцев.