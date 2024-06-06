Разговоры западных политиков и украинских властей об ударах по российской территории заставили мир двигаться к Третьей мировой войне, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, российский лидер Владимир Путин говорит о применении ядерного оружия, а действующий президент США Джо Байден «не знает, что сказать», и вообще «находится не на высоте». В подтверждение этой оценке Fox News показал подборку кадров с оговорками, которые Байден публично допустил в последнее время.

Трамп убежден, что в случае прихода к власти по итогам предстоящих выборов сможет «урегулировать украинскую ситуацию — и урегулировать ее быстро».

Политик в очередной раз повторил, что украинского конфликта и нападения боевиков радикальной группировки ХАМАС на Израиль со всеми вытекающими последствиями вообще не было бы, останься он в Белом доме. Вместо этого, заявил Трамп, США перешли в «самое опасное время» для страны.

«Откажется от Европы и НАТО в пользу Путина»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес недавно предположил, что в случае прихода к власти Трамп начнет «поощрять» Россию атаковать страны НАТО, не достигшие общих норм альянса по финансовым взносам и оборонному бюджету.

По словам Ильвеса, эта перспектива «вызывает страх не только в Центральной и Восточной Европе, но и во всей остальной Европе тоже». Теперь, когда европейцы увидели, как действуют российские войска на Украине, угроза Трампа — «Если вы не заплатите, я позволю России делать все, что они, черт возьми, захотят» — воплощается в их представлении в конкретные образы, пояснил экс-президент Эстонии.

Ильвес считает, что в случае победы на выборах Трамп «откажется от Европы и НАТО в пользу» Путина.

«Стратегическая автономия [президента Франции Эмманюэля] Макрона является результатом понимания — правильного или неправильного — того, что Трамп откажется от Европы и НАТО в пользу своего сильного приятеля Путина», — сказал бывший эстонский лидер.

«Тот, кто верит Путину больше, чем собственным спецслужбам (как мы видели на его встрече в Хельсинки), — не тот, кому доверяют люди в Европе. В любом случае, похоже, все ожидают, что после победы Трампа трансатлантические отношения станут хуже, чем были когда-либо со времен Второй мировой войны», — заявил Ильвес.

Три сценария для «раздутого эго»

Австралийский институт международных отношений считает, что у Трампа весьма высокие шансы на победу, поэтому Европе следует подготовиться к такому варианту развития событий и его последствиям.

При этом аналитики института сами признают, что политику Трампа «практически невозможно предсказать с какой-либо степенью точности», а влияние его победы на американо-российские отношения «еще менее предсказуемо».

«Трамп почти наверняка будет проводить жесткую линию по отношению к НАТО и союзникам США, настаивая, чтобы они разделили большую часть расходов на оборону. В то же время он вряд ли предоставит европейцам большую свободу действий в политике, тем самым раздражая их. Учитывая его политику на первом сроке, жесткая линия по отношению к Китаю кажется вполне вероятной. Трамп, вероятно, встанет на сторону Израиля в борьбе с палестинцами, тем самым раздражая Иран и Россию», — прогнозируют в институте.

Аналитики института считают, что возможен сценарий, предсказанный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, — о том, что Трамп «не даст Украине ни цента, тем самым обрекая ее на поражение».

При этом, напоминают они, когда-то Трамп говорил, что «бомбил бы Москву», если бы находился в Белом доме на момент начала российской военной операции на Украине.

И, наконец, миллиардер утверждал, что способен закончить украинский конфликт за 24 часа, организовав переговоры между Путиным и Зеленским.

«Учитывая непостоянный характер Трампа и отсутствие последовательного стратегического видения, все три сценария возможны. Но ни один из них не пойдет на пользу ни миру, ни Соединенным Штатам», — говорится в публикации института.

Авторы статьи предполагают, что из трех вариантов Трамп выберет тот, который «больше всего потешит его раздутое эго», — и это может быть «противостояние Путину» и последующая эскалация, поскольку «отказ от помощи Украине выставит его трусом, а переговоры рискуют провалиться».

Однако, говорится в статье, Трамп может сосредоточиться на внутренней политике и «сделать преследование Байдена своим единственным приоритетом», оставив внешнеполитические вопросы «на паузе».