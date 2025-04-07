Сделка по приобретению активов соцсети TikTok в США была сорвана из-за того, что Китай пересмотрел условия соглашения после того, как Вашингтон ввел дополнительные таможенные пошлины на всю китайскую продукцию. Об этом сказал президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки, однако затем Китай поменял условия из-за пошлин», — заявил американский лидер в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

Трамп не пояснил, какие именно условия были изменены.

«Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут», — отметил он.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация «показывает силу пошлин».

5 апреля Reuters со ссылкой на источники писало о срыве сделки по активам TikTok. По данным агентства, соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, и правительством США. Сделка предусматривала переход операций TikTok к новой компании, которая базируется в США и принадлежащей преимущественно американским инвесторам.

В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы соцсети TikTok в стране. Трамп отменил этот документ и дважды — в день вступления в должность и 4 апреля — на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. По его мнению, США должны принадлежать 50% компании.

О втором продлении Трамп заявил через несколько дней после того, как объявил о введении новых импортных тарифов, ставка по которым для Китая составила 34%