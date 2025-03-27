Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на импортные автомобили и комплектующие для них, говорится на сайте Белого дома.

Вашингтон ожидает, что этот шаг защитит и укрепит американский автомобильный сектор, а также принесет ежегодный доход в размере $100 млрд. По словам Трампа, тарифы на автоимпорт начнут взиматься с 3 апреля, передает Associated Press (AP).

«Это продолжит стимулировать рост. Мы фактически будем взимать 25-процентный тариф», — заявил глава США. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, Трамп добавил: «Это навсегда».

Американский президент утверждает, что пошлины приведут к открытию большего количества заводов в США и прекращению работы цепочки поставок, в которой автомобили и запчасти для них производятся в трех странах: США, Канаде и Мексике. Республиканец давно заявлял, что тарифы на автоимпорт станут определяющей политикой его второго президентского срока.

На торгах в среду, 26 марта, на фоне заявления Трампа акции General Motors упали примерно на 3%, а акции Stellantis, владельца Jeep и Chrysler, — почти на 3,6 %. Акции Ford, напротив, немного выросли.

Акции автопроизводителей в Азии также упали, передает телеканал CNBC. Среди них: японские компании Toyota, Honda, Mazda Motor и Mitsubishi Motor, а также китайские Nio и Xpeng. Снизились акции и владеющих заводами в Мексике Nissan и южнокорейской Kia Motors.

Как отмечает AP, на строительство новых американских заводов, обещанных Трампом, могут уйти годы, а из-за повышения пошлин автопроизводители в ближайшее время могут столкнуться с ростом затрат и снижением продаж. Если налоги придется полностью оплачивать потребителям, то средняя цена на импортный автомобиль в США может подскочить на $12,5 тыс., что грозит ростом инфляции, пишет агентство.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни раскритиковал решение Белого дома ввести тарифы на автоимпорт. «Это прямое нападение. Мы будем защищать наших рабочих. Мы будем защищать наши компании. Мы будем защищать нашу страну», — сказал он.

На новость отреагировали и в Евросоюзе. «Тарифы — это плохо для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском союзе», — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.