На фоне продолжающихся в Лос-Анджелесе протестов в защиту мигрантов президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, а морпехи на базе Кэмп-Пендлтон в Южной Калифорнии переведены в состояние повышенной готовности, сообщил министр обороны Пит Хегсет в соцсети Х.

По его словам, морских пехотинцев в случае необходимости тоже могут отправить в Лос-Анджелес для обеспечения порядка и безопасности. «Если насилие продолжится, морские пехотинцы, находящиеся на действительной службе в Кэмп-Пендлтоне, также будут мобилизованы»,— написал Хегсет.

Трамп уже заявил, что войскам Нацгвардии удалось подавить беспорядки, поблагодарил военных и раскритиковал местные власти.

«Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. <…> Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Он также объявил о введении запрета на ношение протестующими масок и возмутился тем, что американские граждане скрывают свои лицаа на улицах.

О вводе в город 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США ранее сообщил отвечающий за иммиграционную политику представитель Белого дома Том Хоман. Незадолго до его заявления Трамп предупредил, что если власти Калифорнии и Лос-Анджелеса «не выполнят свою работу», то «федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков и мародеров так, как она должна быть решена».

«Эти операции необходимы для остановки и ликвидации последствий вторжения нелегальных преступников в Соединенные Штаты. После этого насилия безответственные лидеры-демократы Калифорнии полностью отказались от своей ответственности по защите своих граждан», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Она подчеркнула, что Трамп подписал указ о вводе нацгвардейцев, чтобы «решить проблему беззакония, которому позволили усугубиться», и что «агрессивные толпы напали на сотрудников ICE и агентов федеральных правоохранительных органов».

«Мятежники с иностранными флагами нападают на сотрудников иммиграционной службы, в то время как половина политического руководства Америки решила, что охрана границ — это зло», — написал вице-президент Дж. Д. Вэнс в соцсети X вечером 7 июня.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал ввод войск «целенаправленным подстрекательством», которое лишь усилит напряженность. «Это неправильная миссия, которая подорвет общественное доверие», — считает он.

Трамп воспользовался своими полномочиями в соответствии с Разделом 10, который позволяет президенту США вызывать Национальную гвардию по мере необходимости для отражения вторжения, подавления мятежа или соблюдения законов. В 2020 году он так же просил губернаторов нескольких штатов направить свою Нацгвардию в Вашингтон для подавления протестов движения BLM после убийства Джорджа Флойда сотрудником полиции Миннеаполиса.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что многие в округе напуганы недавними действиями федерального иммиграционного контроля, но сообщения о «беспорядках» «глубоко беспокоят».

«Мы напрямую контактируем с официальными лицами в Вашингтоне и тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы найти наилучший путь вперед. У каждого есть право на мирный протест, но позвольте мне прояснить: насилие и разрушения неприемлемы, и виновные будут привлечены к ответственности», — предупредила градоначальница вечером в субботу.

Басс охарактеризовала аресты иммигрантов как «массовый хаос», подчеркнув, что ей не сообщили о планируемых рейдах заранее. «Это сеет чувство ужаса во всем сообществе. ICE буквально преследовала людей по улицам», — сказала мэр Лос-Анджелеса.

Associated Press сообщило, что по меньшей мере 44 человека были арестованы федеральными иммиграционными агентами. Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции провели обыски в трех местах, уточнил представитель Homeland Security Investigations. Рейды стартовали в тот же день, когда американские СМИ написали, что администрация Трампа готовится к «масштабной» отмене федерального финансирования Калифорнии.

Как сообщил представитель прокуратуры США Киран МакЭвой, один из пятничных рейдов прошел в районе, где одна компания якобы использовала фиктивные документы для некоторых своих работников, и судья выдал агентам иммиграционной службы ордер на обыск ее офиса.

Протесты против массовых арестов мигрантов-нелегалов начались в Лос-Анджелесе 6 июня. Местные жители вышли на улицы с плакатами, на которых написано: «Ни один человек не нелегален». Протестующие скандировали: «Освободите их всех», «Все права для всех иммигрантов» и «Остановите депортации».

С тех пор в городе и его окрестностях произошли столкновения протестующих с полицией и сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США, которая задерживает незаконных мигрантов. Для разгона демонстрантов в центре Лос-Анджелеса и Парамаунте применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, многие задержаны.

В субботу вечером Департамент шерифа Лос-Анджелеса сообщил об аресте двух протестующих за предполагаемое нападение на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, трое сотрудников полиции получили легкие ранения от брошенной бутылки с зажигательной смесью.