Президент США Дональд Трамп поручил министру образования Линде Макмахон предпринять «все необходимые шаги» для закрытия возглавляемого ею ведомства и передаче его полномочий в области образования властям штатов и местным сообществам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как говорится в указе, подписанным Трампом, при передаче полномочий ведомством следует обеспечить эффективное и бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот.

«Эксперимент по контролю за американским образованием с помощью федеральных программ и долларов — и необъяснимой бюрократии, которую поддерживают эти программы и доллары, — явно провалился», — говорится в документе.

Трамп отметил, что Минобразования создано в 1979 году при 39-м президенте США Джимми Картере. По мнению нынешнего главы Белого дома, закрытия ведомства улучшит реализацию образовательных программ. Трамп добавил, что нынешние результаты американцев по чтению и математике близки к историческим минимумам.

«В этом году Национальная оценка образовательного прогресса показала, что 70 процентов восьмиклассников имеют уровень ниже среднего по чтению и 72 процента — по математике. Федеральная бюрократия в сфере образования не работает», — говорится в указе.

По словам Трампа, федеральная программа студенческих кредитов примерно равна размеру одного из американских банков Wells Fargo, несмотря на то, что в банке работают более 200 тыс. человек, а в управлении федеральной помощи студентам Минобразования — менее 1,5 тыс.

«Министерство образования — это не банк, и оно должно передать банковские функции организации, способной обслуживать американских студентов», — подчеркнул он.

Как пишет Reuters, президент США не может один ликвидировать федеральные ведомства, поскольку такие полномочия есть только у Конгресса. При наличии необходимого количества голосов в Палате представителей, в Сенате у Республиканской партии лишь 53 места и им не хватает еще 7 голосов для 60, чтобы проголосовать «за» подобный законопроект. «Демократы в Сенате не подали никаких признаков того, что поддержат упразднение Министерства образования, — отмечает издание.